محافظ القاهرة يسلم 10 سيارات طعام متنقلة مجهزة لذوى الهمم

كتب سيد الخلفاوى

دشن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مبادرة "شبابنا يقدر" حيث سلم 10 سيارات طعام متنقلة مجهزة لعدد من ذوي الهمم لبدء مشروعهم الخاص وذلك بالتعاون مع أحدى الجمعيات الأهلية، وذلك ب حديقة قنديل أم هاشم بجوار مسجد السيدة زينب، في إطار إهتمام القيادة السياسية بدعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تسعى لتقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية والفرص المتكافئة لذوى الهمم لتمكينهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يؤكد دائما علي أن المجتمع الذي يقدر أبناءه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة تولي عناية كبيرة لذوي الهمم، حيث تعتبر مصر من الدول التي يتم الإشادة بها في العمل الاجتماعي بوجه عام وفي مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم بصفة خاصة لما لها من خبرات وتجارب في هذا الشأن.

وتقع الحديقة على مساحة 4 آلاف م٢، وتضم 8 برجولات و30 مقعد خشبى ودورات مياه رجال وسيدات لخدمة رواد الحديقة، وقد تم رفع كفاءة المزروعات واللاند سكيب وزيادة الإضاءة التى تم تصميمها على الطراز الإسلامى بـ48 عمود، كما تم رفع كفاءة الحديقة الواقعة أمام مسجد السيدة زينب ودهان العقارات المحيطة بالميدان.