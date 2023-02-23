اليوم السابع
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محافظ القاهرة يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون المشترك

الخميس، 23 فبراير 2023 02:41 م
محافظ القاهرة يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون المشترك محافظ القاهرة يلتقى سفير كازاخستان
كتب سيد الخلفاوى

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التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة فى زيارته الأولى لمبنى ديوان عام محافظة القاهرة، حيث أكد محافظ القاهرة أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والاتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين .

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة ومدينة آستانا عاصمة كازاخستان في إطار اتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة بين المدينتين منذ عام  1999 مشيرا إلى أن العلاقات ممتدة بين البلدين حيث تم إطلاق اسم " آباي" الشاعر والفيلسوف الكازخي الكبير على أحد شوارع حي المعادي في موقع السفارة القديم، كما تم وضع تمثال نصفى للشاعر في حديقة الحرية والصداقة بالقاهرة.

وأشار السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة إلى وجود تعاون بين السفارة الكازاخية والحكومة المصرية لإتمام أعمال ترميم جامع الظاهر بيبرس بحي الظاهر.

وأكد سفير كازاخستان بالقاهرة أن الشعب الكازاخى يعتز بمسجد الظاهر بيبرس، ويزورونه كمعلم من أهم معالم مصر الجديرة بالزيارة عند الشعب الكازاخى.

ووجه سفير كازاخستان لمحافظ القاهرة دعوة رسمية من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكازاخستانى للمشاركة فى منتدى آستانا الدولى الذى سيشارك فيه عدد من رؤساء الدول والمستثمرين ورجال الأعمال.


محافظ القاهرة

سفير كازاخستان

كازاخستان

العلاقات الدولية

القاهرة



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