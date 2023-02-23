محافظ الغربية يناقش مع مديرى المصرية للاتصالات ملف التحول الرقمى

الغربية محمد طارق

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مديري الشركة المصرية للاتصالات المهندس أحمد النحراوي مدير عام منطقة الغربية الأولى، المهندس فتح الله أبو خطوة مدير عام منطقة الغربية الثانية والمهندس حازم الديب مدير إدارة الدعم الفني للمصرية للاتصالات، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالرقمنة والتحول الرقمي.

وتضمن الاجتماع الوقوف على مدى تقدم المشروعات القومية للاتصالات بالمحافظة وآليات تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة للمواطن في إطار رقمنة الدولة وبما يواكب التقدم التكنولوجي ويقدم حلولاً غير تقليدية وسرعات إنترنت فائقة بأحدث نظم الاتصالات لكوابل الألياف الضوئية FTTH.

كما تناول اللقاء مناقشة تقدم سير العمل بالمبادرة الرئيسة حياة كريمة بمركز زفتى والتي تتم داخل ٥٤ قرية ، بهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة اتصالات فائقة السرعة بنظام كوابل الألياف الضوئية حتى منزل العميل، حيث أوضح المهندس حازم الديب أنه تم نهو الأعمال المدنية بعدد 30 قرية وتوصيل وتفعيل خدمات الاتصالات منها حتى الآن لعدد 8600 منزل.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الأعمال داخل كافة القرى بشكل متوازي لزيادة معدلات الإنجاز والانتهاء من باقي المشروعات.

كما ناقش رحمي مع وفد الشركة نسب تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي والذي يستهدف رقمنة الهيئات والمؤسسات بالمحافظة، من خلال تدعيم مؤسسات الدولة بشبكة الألياف الضوئية لتقديم خدمات أسرع وأفضل للمواطنين، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية ودعم المنظومة الرقابية، حيث أوضح المهندس فتح الله أبو خطوة والمهندس أحمد النحراوي أنه تم التنفيذ والتوصيل لعدد 692 نقطة تحول رقمي حتى الآن من إجمالي 1527 نقطة.





