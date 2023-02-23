محافظ الجيزة يوجه بزيادة ضخ السلع والمنتجات بمعارض "أهلا رمضان"

كتبت – مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق الدوري مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالجيزة وسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر لزيادة الكميات المعروضة من السلع والمنتجات بمعارض "أهلاً رمضان" بنطاق المحافظة .

تكليفات محافظ الجيزة جاءت نظراً للإقبال الكبير من قبل المواطنين على المعارض والمنافذ السلعية لما حققته من توفير احتياجات المواطنين بأسعار أقل من السوق، فى إطار خطة الدولة لتغطية إحتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات الإستراتيجية بأسعار مخفضة.

وشدد محافظ الجيزة على تكثيف جهود الرقابة من قبل مديريتى الطب البيطرى والتموين والتجارة الداخلية والمرور الدورى على مختلف المعارض التي تم إقامتها للتأكد من جودة المعروضات المطروحة للمواطنين

وفي هذا الإطار، قامت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري بالمرور على معارض أهلا رمضان بمنطقة المنيب ومراكز العياط والبدرشين والسادس من اكتوبر للتأكد من جودة اللحوم المعروضة للمواطنين، وقد تم التأكد من جودتها وصلاحيتها والتزام العارضين بالمواصفات والأسعار المحددة للسلع والمنتجات .

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، افتتح مؤخرا، ثلاثة معارض "أهلا رمضان" جديدة بالمنيب والعياط والبدرشين، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إقامة منافذ السلع المخفضة، والتى شهدت إقامة معرضي "أهلا رمضان" في شارع الملك فيصل، ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب إقامة أكثر من 900 منفذ ثابت ومتحرك تغطى كافة قطاعات المحافظة.

وأكدت المحافظة، سعيها نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم.



عارض اهلا رمضان في الجيزة



معارض اهلا رمضان في الجيزة



اللحوم بمعرض اهلا رمضان



السلع الغذائية بمعرض اهلا رمضان



اللحوم بمعارض اهلا رمضان



السلع بمعرض اهلا رمضان



منتجات معارض اهلا رمضان