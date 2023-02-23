محافظ الأقصر يشيد بدور قوافل جامعة طنطا فى تقدم الخدمات الطبية للمرضى

الغربية مصطفى عادل

استقبل اليوم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بديوان عام محافظة الأقصر، بحضور الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء وذلك فى اليوم الثانى لانطلاق فاعليات قافلة جامعة طنطا بعدد من القرى والمناطق والنائية بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، وتستمر القافلة على مدار ثلاثة أيام متواصلة بدءا من أمس وحتى يوم الجمعة القادم الموافق 24 فبراير 2023.

رحب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالدكتور محمود ذكى وبالوفد المرافق له وأشاد بجهود جامعة طنطا فى تقديم خدمات طبية وصحية على أعلى مستوى للمرضى بعددمن القرى والمناطق النائية بالمحافظة وصرف الدواء بالمجان ، مشيدا بالتعاون المثمر بين المحافظة وجامعة طنطا فى تقديم الخدمات للمواطنين فى القطاع الطبى

من جانبه أشاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بحفاوة استقبال الأهالى لقافلة جامعة طنطا الطبية والتى شهدت اقبالا كبيرا على مدار يومين مشيرا الى انه يعتز بزيارة الاقصر وأن قوافل الجامعة سواء داخل محافظة الغربية أوخارجها تستهدف خدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجا ودعم " مبادرة "حياة كريمة "وتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالمجان، موضحاً أن قوافل الجامعة بمحافظة الأقصر يشارك بها أطباء متخصصين واستشاريين من كلية الطب على أعلى درجة من الكفاءة، موضحا أن القوافل تقدم خدماتها بمحافظة الأقصر على مدار 3 أيام لضمان تقديم خدمات طبية لأكبر عدد من المستفيدين بالقرى والمناطق النائية بالمحافظة.

أهدى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة درع المحافظة تقديراً لجهود الجامعة ودورها الرائد فى خدمة المجتمع والذى بادله باهداءه درع جامعة طنطا.