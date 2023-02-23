محافظة بنى سويف تطلق مبادرة "تحدث معه" لتنمية الوعى بالقضايا المجتمعية

تواصلت فعاليات المبادرة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة بني سويف ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية تحت شعار "تحدث معه"، والتى تستهدف تثقيف الرجال والشباب من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية وخاصة المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، باعتبارهم فئة مهمة لتدريبهم وتعريفهم على كيفية اتخاذ القرارات الرشيدة بشأن الأسرة للمحافظة عليها وتنميتها واستقرارها تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف عقد ندوة تثقيفية بقرية بني عدي مركز ناصر عن بعض القضايا المجتمعية، وحضرها 60 مواطناً من خلال وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق بين الوحدة المحلية، ضمن رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030،وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، حيث حضر الندوة: قرنى عبد الحليم رئيس وحدة السكان والإحصاء بالمحافظة، محفوظ حسين مقرر وحدة السكان بمركز ناصر و أحمد محمد منسق وحدة السكان ببني عدي ، الشيخ أحمد أنور إمام وخطيب ممثل عن الأزهر الشريف، زهرة محمد والأستاذة صباح فوزي.

فى مستهل الندوة، تحدث قرنى عبد الحليم عن التعريف بالمبادرة وأهدافها وموضوعاتها ،حيث تناولت بعض الجوانب الدينية والتثقيفية والقانونية والاجتماعية عن مشاكل العنف ضد المرأة وختان الإناث ومخاطر الزواج المبكر والتسرب من التعليم ، مشيراً إلى تكليفات المحافظ ".دمحمد هاني غنيم" بتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذ المبادرة "التي يشرف عليها نائب المحافظ السيد بلال حبش " وتستهدف تمكين الفئات المستهدفة من الرجال والشباب من خلال تقديم المعلومات لرفع الوعي بالأمور الحياتية في العديد من الموضوعات والقضايا المجتمعية منها: القضية السكانية،مؤكداً على أهمية وعى وتثقيف الشباب و دورهم فى بناء مجتمعاتهم ووطنهم لذلك لابد من الحفاظ عليهم ورعايتهم بشكل كامل وعدم حرمانهم من ان يعيشوا طفولتهم وحقوقهم التى كفلها لهم القانون فى الصحة والتعليم والزواج فى السن القانونى.

وضمن نفس المبادرة، عقدت ندوة مماثلة بمقر المدرسة الرياضية للبنين "إعدادى وثانوى" التابعة لإدارة تعليم بني سويف، وفي حضور كل من رانيا محمد سمير منسقة سكان مركز بنى سويف، ومنى رفعت موجه البيئة والسكان بالمديرية، وفاطمة مصطفى رئيس قسم التربية البيئية والسكانية بالإدارة، وعبد المحسن حجاجى مدير مدرسة الرياضية، وميرفت حلمى مشرفة الإعلام والبيئة والسكان بالمدرسة، وتحدث الحضور عن أهداف المبادرة التي تستهدف الرجال فى كافة مراحل الحياة لتوعيتهم بالأمور الحياتية والقضايا المجتمعية من أجل الحفاظ على الأسرة المصرية،وكذا الحديث عن أضرار التدخين على الفرد والأسرة والمجتمع وكيفية مواجهة تحديات الحياة من خلال السعى والجد والاجتهاد وحسن الظن بالله،بجانب استعراض الأضرار الصحية والأمراض التي يسببها وفرص العمل التى يخسرها الفرد بسبب التدخين الذى يؤثر على صحته وحرمته على المال والدين.