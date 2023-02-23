حث وزراء المال فى مجموعة السبع، خلال اجتماع في الهند اليوم الخميس، صندوق النقد الدولى على تقديم برنامج مساعدات لأوكرانيا عشية الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
جاء ذلك فى بيان مشترك لمجموع السبع عشية اجتماع لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة بنجالور الهندية لمناقشة تدابير لمعالجة الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.. حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم/الخميس/.
وأضاف البيان أن العقوبات بحق موسكو أضعفت إلى حد كبير قدرة روسيا على شن حربها غير المشروعة، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ إجراءات جديدة إذا لزم الأمر لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة