مبيعات محلية وعربية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، مؤشرات البورصة المصرية ، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات ضعيفة تجاوزت 500 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 16757 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 2843 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 19799 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 6899 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2931 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4377 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 3520 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والعقارية للبنوك الوطنية للتنمية، والأولى للاستثمار والتنمية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وجولدن تكس للأصواف.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف وثيقة من وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات، أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.675 مليون وثيقة بدلًا من 2.68 مليون وثيقة.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 290 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 334.3 ألف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة كونتكت المالية القابة 4.6 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وكونتكت المالية القابضة 90 ألف سهم، 440.2 ألف سهم، 211 ألف سهم، 240 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وكونتكت المالية القابضة عدد 15 ألف سهم، 135 ألف سهم، 507.1 ألف سهم، 95 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت الشركة القابضة المصرية الكويتية، إيرادات بلغت 1.1 مليار جولار خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 767.5 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 362.1 مليون دولار مقارنةً مع 225.7 مليون دولار.

وحققت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، صافي مبيعات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 171.1 مليون جنيه مقارنةً مع 107.24 مليون جنيه، بنسبة نمو 160%.