مبعوث "زيلينكسي" للشرق الأوسط: روسيا فشلت في عدوانها على أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور ماكسيم صبح، مبعوث الرئيس الأوكراني للشرق الأوسط، من كييف، إن روسيا فشلت فشلًا ذريعًا في بداية العدوان شامل النطاق على الأراضي الأوكرانية، الذي انطلق في 24 من فبراير العام الماضي.

وأضاف "صبح" في تصريحات لـقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن روسيا تحاول محاولات يائسة لاحتلال أجزاء من شرقي أوكرانيا ومقاطعتي لوهانسك ودونيتسك، والمقاومة نجحت في ردع "الاحتلال" بفضل حسن التنظيم لإدارة الحرب من قبل الجيش الأوكراني والدعم العسكري القوي التي تتلقاه كييف من الدول الصديقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول حلف الناتو.

وأشار إلى أن الأوكرانيين عازمون وماضون في المقاومة ضد العدوان الروسي ولا يقبلون التفريط في أي جزء من أراضي الدولة، مؤكدًا أن الحرب في أوكرانيا لم تبدأ العام الماضي، وإنما هي ممتدة من عام 2014، عندما ضم الروس جزيرة القرم بطريقة غير شرعية.

وذكر "صبح"، أنه منذ بداية الاجتياح الواسع النطاق، استطاعت أوكرانيا تحرير نحو 50% من المناطق المحتلة، وأن ما تريده روسيا هو أن تجعل أوكرانيا تسلم للأمر الواقع وأن تعترف بالأراضي المحتلة بأنها أراضٍ لروسيا ولها حق السيادة عليها.

واختتم، قائلا: "على روسيا سحب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية وليس وقف إطلاق النار، وإنما وقف إطلاق النار مرحلة لبحث مشاورات السلام العاجل والشامل".