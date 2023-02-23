مبادرة سيارات "ضد الغلاء" تواصل ضخ السلع الغذائية في محافظة بورسعيد

واصلت مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ، ضخ السلع الغذائية من خلال مبادرة "ضد الغلاء"، وذلك استمراراً لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد فى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

تابع محمد عوض، مدير عام مديرية مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد، مشروع المنافذ المتنقلة لمبادرة (ضد الغلاء) التى أقامتها محافظة بورسعيد، عن طريق سيارات تجوب كافة أنحاء وأحياء المحافظة وذلك لتوفير السلع الغذائية الأساسية من ( أرز خاص بالمضارب الموجودة بالمحافظة - زيت - سكر - لحوم - - مكرونة - وغيرها).

يأتي ذلك تحت إشراف مفتشى الرقابة التموينية بقيادة المهندس خالد فهمى مدير الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة للتأكد من جودة تلك السلع والبيع بأسعار تنافسية ومنع الغش التجارى بكافة صورة .

وأكد محمد عوض، أن هذه المبادرة مستمرة لضخ كل السلع الأساسية وغيرها إلى الأسواق بكافة مناطق محافظة بورسعيد، موضحاً أن ذلك يتزامن مع حملات الرقابة التموينية على كافة الأسواق.

وشدد عوض، على الدور الهام الذي تقوم به الرقابة التموينية في محافظة بورسعيد، مؤكداً أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إستغلال المواطنين.