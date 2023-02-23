لجنة من إدارة الأزمات تتابع مخرات السيول والطرق والبرابخ بمدينة سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر ، اليوم الخميس، لجنة للمرور على مخرات السيول والطرق وللبرابخ للتأكد من نظافتها وتطهيرها وسلامة التاكسي بالطرق الرئيسية.

من جانبه قال اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، أن اللجنة المشكلة برئاسة مدير عام إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وعضوية إدارة الأزمات بالمدينة وهيئة الطرق والمياه الجوفية لمراجعة جاهزية أعمال الحماية وجوده الطرق وتطهير للبرابخ ومراجعة جاهزية مهمات الإغاثة بالمدينة لتكون مستعدة دائما لمواجهة الأزمات المختلفة حال حدوثها.

وأضاف رئيس المدينة، أن اللجنة انتقلت إلى أماكن السدود الصناعية ومخرات السيول وللبرابخ ومراكز الإغاثة والطرق والمنشآت الواقعة في مخر السيل، لمراجعه مدى سلامتها وعدم وجود أي معوقات بها استعدادا لموسم الأمطار والسيول بالمدينة، ولتكون جاهزة لحجز وتخزين أي كميات مياه حال سقوط الأمطار حتى لا تتأثر الطرق والمرافق الحيوية بمياه الأمطار حال هطولها.

وأشار رئيس مدينة أن اللجنة تمكنت باستخدام بالمعدات اللازمة والعمال من إزالة العوائق من أمام للبرابخ من تربه وحشائش وخلافه وفحص جميع للبرابخ على بطريق سفاجا_قنا.

ووجه رئيس المدينة بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول والأمطار ومراجعة مدى استعداد غرفة الطوارئ مع التأكيد على عدم وجود عوائق في مخرات السيول ومتابعة تقارير الأرصاد الجوية وتوقعات حالة الطقس.