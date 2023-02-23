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كيفية تفويج السيارات أثناء الشبورة لمنع الحوادث بعد توقعات الأرصاد

الخميس، 23 فبراير 2023 06:30 ص
كيفية تفويج السيارات أثناء الشبورة لمنع الحوادث بعد توقعات الأرصاد حركة السيارات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية ظهور الشبورة الكثيفة خلال الأيام المقبلة، ما يؤدى إلى إعاقة الرؤية في عدد من الطرق السريعة، ما يدفع الإدارة العامة للمرور للقيام بنشر سيارات الإغاثة بالطرق، حرصا على سلامتهم، لمنع وقوع الحوادث.
 
واستحدثت إدارة المرور طريقة جديدة وهى تفويج السيارات، حيث يقوم رجال المرور بتلك الأعمال ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق تجميع عدد من السيارات، مع خفض السرعة، وتسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة، لحين توصيلهم إلى نهاية الطريق، واستكمال الرحلة حتى الوصول إلى الأماكن التى يقصدونها أعلى الطريق.
 
وتكون طريقة التفويج التى تستخدمها الإدارة العامة للمرور، بأن يقوموا بتجميع السيارات بجميع الطرق، وتقوم سيارتان عليهما فنار، بإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم، ويقوم رجال المرور بتهدئة السيارات، لعدم وقوع حوادث، وتتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية، كما تقوم كاميرات الغرفة بمراقبة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات وسيتم الانتقال إليها بشكل سريع.

الشبورة

الطرق السريعة

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حوادث الطرق

تفويج السيارات

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