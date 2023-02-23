كوريا الجنوبية: البنك المركزى يثبت سعر الفائدة للمرة الأولى بعد 7 زيادات

وقرر مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا (BOK)، في اجتماعه اليوم الخميس، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، الإبقاء على سعر إعادة الشراء القياسي لسبع أيام ثابتا عند 3.5% .

وجاء تجميد سعر الفائدة وسط مخاوف متزايدة من أن التشديد النقدي القوي الذي تم فرضه خلال الأشهر 18 الماضية، قد يؤدي إلى تهدئة النمو بشكل مفرط، كما خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي من 1.7% إلى 1.6%، وكذلك توقعاته لنسبة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية من 3.6% إلى 3.5%.

وبدأ بنك كوريا دورة رفع أسعار الفائدة في أغسطس 2021 بعد الحفاظ على تكاليف الاقتراض عند مستويات منخفضة قياسية، لتعزيز الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا، ومنذ ذلك الحين رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاث نقاط مئوية.