"كلمة شرف" ندوة بالإسكندرية فى ذكرى رحيل المخرج حسام الدين مصطفى

الإسكندرية أسماء على بدر

يعرض مركز الحرية والإبداع بالإسكندرية فيلم "كلمة شرف"، اليوم الخميس، فى تمام السادسة مساءً، وذلك بمناسبة ذكرى رحيل المخرج الكبير حسام الدين مصطفى، وتحت إشراف الوزيرة الفنانة نيفين الكيلانى، والمخرج السينمائى اشرف فايق مسئول النشاط السينمائى بصندوق التنمية الثقافية.

يذكر أن المخرج حسام الدين مصطفى هو أحد أشهر المُخرجين السينمائيين المصريين، تطلع للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج السينمائى، وكان محظوظًا حينما وقف مخرجًا مُنفذًا للمُخرج العالمى سيسيل ديميل فى فيلم "الوصايا العشر" عام 1956، ويُعتبر من كبار مُخرجى الحركة بالسينما والدراما المصرية، حيث تنبض شاشته بالحيوية والتوهج، وهو بارع فى قيادة المجاميع الكبيرة والسيطرة بعدساته على أصعب مواقع التصوير.

تولى مهمة التصوير بنفسه فى العديد من أعماله، ويُعتبر حسام الدين مصطفى مخرج صاحب قضية، وربما عرضّه ذلك للعديد من الأزمات الفنية والشخصية، ولعل أشهرها تعرضه للفصل من نقابة السينمائيين بسبب سفره إلى إسرائيل، بالإضافة إلى منع عرض فيلمه درب الهوى لاحتوائه على مشاهد خارجة، واعتباره من الأفلام التى تسيء للمجتمع المصرى. ويشتهر لوكيشن حسام الدين مصطفى وراء الكاميرات بالهدوء النابع من الالتزام الشديد، برغم من توهجه أمام الكاميرات، وقد تزوج من الفنانة نيللى مطلع السبعينيات ولم يدم زواجهما أكثر من ثلاث سنوات ثم انفصلا فى هدوء، واستمرا أصدقاء مقربين بعدها، وقد تزوج 3 مرات بخلاف زواجه من نيللى، واستقر مع زوجته الأخيرة أم ابنته جينا.