جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم /الخميس/ مع وزير الداخلية التونسى لمناقشة الوضع الأمنى العام في البلاد، وذلك وفقاً لما بثته رئاسة الجمهورية التونسية.



وقال قيس سعيد: " نحن نعمل على إنقاذ الدولة التونسية وتمكين الشعب التونسي من حقه في الحياة الكريمة وفي كافة المرافق العمومية وفي وضع حد لشبكات الفساد ".



وأشار إلى أن تونس دولة أفريقية وقدمت لأفريقيا الكثير، مؤكدا أنه لن يتم السماح بالمساس بمؤسسات الدولة التونسية وسيطبق القانون على الجميع وعلى أي شخص مقيم بصفة غير قانونية، فهناك دولة ومؤسسات.