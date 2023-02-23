قنصل فرنسا بالإسكندرية يُسلم شهادات طلاب جامعة السوربون

وكان نظم المعهد الثقافي الفرنسى بالإسكندرية، محاضرة ثقافية بعنوان "الحيوانات فى ثقافة المصريين عبر التاريخ" حاضر فيها الكاتب والباحث وليد فكرى ضمن سلسله لقاءات حول التاريخ وذلك بمقر المعهد بالبنى دانيال، وشهد المحاضرة تفاعل من الحضور وطرح الاسئلة خلال اللقاء حول الحيونات فى تاريخ ثقافة المصريين عبر التاريخ.

وقال بيان المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، إن الحيوانات بالنسبة للمصري قديمًا وحديثًا ليست مجرد كائنات للخدمة والزينة والتربية على سبيل الهواية.. بل هي عالم كامل من المعتقدات، والعادات، والتقاليد، والممارسات.. التقديس، اللعن، الصداقة، العداء، التفاؤل، التشاؤم.. وغيرها.. فعن "الحيوان" في تاريخ وثقافة المصريين.