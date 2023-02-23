قنصل فرنسا بالإسكندرية يُسلم شهادات طلاب جامعة السوربون

كرم السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، الطلاب فى حفل تسليم الشهادات الذين اجتازوا شهادة جامعة السوربون بمستويين ال C1 ، و ال C2 في مقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، وذلك بحضور چاك دورينمات، مدير قسم الاختبارات بكلية الآداب جامعة السوربون و فريق قسم اللغة بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية.
وكان نظم المعهد الثقافي الفرنسى بالإسكندرية، محاضرة ثقافية بعنوان "الحيوانات فى ثقافة المصريين عبر التاريخ" حاضر فيها الكاتب والباحث وليد فكرى ضمن سلسله لقاءات حول التاريخ وذلك بمقر المعهد بالبنى دانيال، وشهد المحاضرة تفاعل من الحضور وطرح الاسئلة خلال اللقاء حول الحيونات فى تاريخ ثقافة المصريين عبر التاريخ.
وقال بيان المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، إن الحيوانات بالنسبة للمصري قديمًا وحديثًا ليست مجرد كائنات للخدمة والزينة والتربية على سبيل الهواية.. بل هي عالم كامل من المعتقدات، والعادات، والتقاليد، والممارسات.. التقديس، اللعن، الصداقة، العداء، التفاؤل، التشاؤم.. وغيرها.. فعن "الحيوان" في تاريخ وثقافة المصريين.
وكان قد نظم المعهد الثقافي الفرنسى بالإسكندرية ، عرض مسرحي بعنوان " الطعام لكل فم " للكاتب المسرحي الراحل توفيق الحكيم بمشاركة عدد من شباب الموهوبين على مسرح المعهد، ومن إخراج طارق نادر.
وشهد العرض المسرحى اقبال جماهيرى كبير لمشاهدة العرض المسرحي الذى يُعد من ضمن الأنشطة الفنية للمعهد الثقافي الفرنسى بالإسكندرية.
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