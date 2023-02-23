قصور ثقافة الأقصر تدعم الشباب والأطفال بالتوعية بخطورة الألعاب الإلكترونية

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم قصور ثقافة الأقصر، دعم كبير للشباب والأطفال عبر سلسلة من البرامج الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، حيث عقدت محاضرة بقصر ثقافة حاجر العديسات، بعنوان "الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الشباب"، تحدث بها الدكتور حسن سعدي عبد العال، والدكتور سمير عبدالله عليوة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود، عن ماهية الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الإنسان والآثار النفسية المترتبة على استخدام هذه الألعاب وكيف تؤثر الألعاب في صحة الإنسان، وتعتبر إهدارا للوقت والجهد.

بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكي بعنوان "البناء الكبير" سردتها ولاء أحمد، ونفذت ورشة أشغال يدوية عمل "أسورة بالخرز" نفذتها فاطمة أحمد، كما عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للإذاعة" تحدثت خلالها سلوى جودة عن الاحتفال به في 13 فبراير من كل عام، وأهمية الإذاعة ودورها المحوري وأهم برامج الإذاعة المصرية، بجانب ذلك عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "شخصيات مصرية.. أحمد زويل" تناول بها سيد صدقي بعضا من السيرة الذاتية للعالم الكبير الراحل ونشأته وإنجازاته وأهميتها والتكريمات والجوائز التي حصل عليها.

وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة عن "الذكاء الاصطناعي" أوضحت بها زينب فراج ماهو الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه وأثره على التطبيقات والخدمات والمخاوف التي يراها كثيرون أنها تهدد من الوظائف للبشر كونه علما وهندسة تحاكي وتخطط وتتعلم وتؤدي مهاما، ونفذت ورشة أشغال يدوية تنفيذ إيمان محمود، بينما نظم قصر ثقافة حاجر العديسات يوما ثقافيا متنوعا مع طلاب مدرسة المستقبل الدولية، حيث قدم القصر فقرات متعددة ومتنوعة تضمنت جولة تعريفية بالقصر والأنشطة التي يقدمها.

كما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات، عرض إنشاد ديني "في حب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم" للمنشد علي السعدي، ومسابقة ثقافية للأطفال أدارتها هناء يونس، وورشة فنون تشكيلية رسم حر "الطبيعة بالريف" نفذتها شيرين محمد خير، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد علي ألقى خلالها قصائد "مقاطع شعرية، الصمت، وجدتها".



ثقافة الأقصر تدعم الشباب والأطفال بالتوعية بخطورة الألعاب الإلكترونية



قصور ثقافة الأقصر تدعم الشباب والأطفال



مسابقة ثقافية لدعم الأطفال في قصور الثقافة



ورش ثقافية للتوعية بخطورة الألعاب الإلكترونية



