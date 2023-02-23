قافلة طبية شاملة من جامعة كفر الشيخ لقرية "صندلا" ‎ضمن مبادرة حياة كريمة

شارك في القافلة عدد من المتخصصين من كليات الطب البشري والتمريض وطب الفم والأسنان، العلاج الطبيعي ، والتربية، بإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور مها أبو جازية، والدكتور إيناس الجندي، والدكتور فايز الشامي، والدكتور ياسر الجندي.

وأجرى الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الجراحة العامة، وجراحة الأنف والأذن، وطب وجراحة العيون، والنساء والتوليد، وطب الأطفال، والباطنة العامة، والكبد والجهاز الهضمي، وجراحة المخ والأعصاب، والأمراض الجلدية، والأمراض الصدرية، وجراحة العظام، والمسالك البولية، والقلب والأوعية الدموية، وطب الفم والأسنان، والرمد ، والصحة العامة والتوعية الصحية، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بالجامعة.

كما شاركت كلية التمريض بإشراف الدكتور نجوى جودة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتقديم الرعاية التمريضية المتمثلة فى قياس العلامات الحيوية مثل ضغط الدم، وقياس نسبة السكر بالدم ، قياس الوزن والطول، وتقديم المشورة والتثقيف الصحي للسيدات المترددات على القافلة وأيضا الارشادات الصحية للنمو الصحى للأطفال وكيفية التغذية الصحية لفئات العمر المختلفة مع الالتزام تطبيق الإجراءات الاحترازية .

وشاركت كلية التربية بإشراف الدكتور أميرة زايد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحدث الدكتور رمضان محمد السعودي، أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية ، عن التغيرات المناخية وانعكاساتها على استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، من خلال التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، التوعية بمخاطر التغيرات المناخية، كيفية الحد من تأثير التغيرات المناخية

وتحدثت الدكتور أنسام مصطفى بظاظو، عن الصحة النفسية المرأة الريفية من خلال، الجانب التوعوي للمرأة الريفية بأهمية الصحة النفسية، اكتسابها القدرة على التكيف النفسي مع ضغوط وصعوبات الحياة، حل ومواجهة المشكلات الواقعية داخل أسرة المرأة الريفية خاصة مما لديها أبناء من ذوي الهمم، وتنمية الوعي الذاتي لها بفهم جوانب شخصيتها وتنمية قدراتها للسعي من أجل العمل وجودة الحياة، الاستمرار في رفع الروح المعنوية لها لتحدي صعوبات الحياة والصلابة النفسية لشخصيتها.

وشرح الدكتور عمر فؤاد عبدربه، أهمية محو الأمية للفرد والمجتمع من خلال، التوعية بالأمية ومخاطرها على الفرد والمجتمع، التوعية بجهود الدولة بمحو الأمية والبرامج المعدة لذلك، التوعية بدور محو الأمية وتعليم الكبار في تنفيذ ونجاح إستراتيجية مصر 2030، التوعية بالآثار الإيجابية لمحو الأمية للفرد والمجتمع، توعية المجتمع وخاصة فئة الكبار بقيم التعليم والتعلم، التوعية بدور محو الأمية في تحقيق المواطنة الإيجابية لدى الكبار وتحقيق جودة الحياة لديهم.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، إن القافلة الطبية بقرية "صندلا " شارك فيها أساتذة من كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والعلاج الطبيعي والتربية، لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة كفرالشيخ، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تقديم التوعية اللازمة لأهالي القرية في عدة مجالات منها التوعية بطرق التغذية السليمة، وكيفية الحفاظ على البيئة والنظافة الشخصية، والأمومة والطفولة، وتوعية المرأة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأضاف أن تنظيم القوافل الطبية والتوعية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارًا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وتابع أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1834 حالات من أبناء قرية "صندلا "التابعة لمركز كفر الشيخ، وعدد من القرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافل

وأشار رئيس جامعة كفرالشيخ، إلى أن الجامعة أطلقت في الفترة الأخيرة عدة قوافل طبية وخدمية مجانية ناجحة في عدة قرى ومدن لمختلف مراكز محافظة كفرالشيخ، قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية، من خلال إجراء الكشف الطبي، والعمليات الجراحية، وصرف الأدوية، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، وتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشرف على القافلة ميدانياً، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والدكتور صفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وفريق العمل بالإدارة، الذي ضم رحاب جوهر، مدير إدارة تخطيط البرامج وتنمية البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة وتنفيذ مشروعات البيئة، حازم عياد، وأحمد عبدالله، وأحمد عبد المنعم من إدارة العلاقات العامة والإعلام.



اجراء كشف الطبي بقافلة جامعة كفر السيبخ



جانب من اجراء الكشف الطبي على الـأطفال



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