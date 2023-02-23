فصل التيار الكهربائى ساعتين عن المحلة الكبرى لإجراء الصيانة السبت المقبل

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى يوم السبت القادم الموافق 2023/2/25، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحًا، عن بعض مناطق مدينة المحلة الكبرى وقراها، وذلك لإجراء الصيانة الدورية على المحطة.

وأضافت الشركة فى بيان لها أن المناطق التى ستتعرض للفصل بمدينة المحلة هى "شارع نعمان الأعصر، المركز الطبى، المخبز الآلى، طريق الجابرية، منطقة السكة الوسطى، سوق اللبن، مجلس المدينة، منطقة الزراعة، طريق دمرو، طريق ديرب، منطقة سيدى خلف، منطقة العيسوى، شارع الحنفى، شارع العباسى القديم، المبرة، السنترال، حى أول المحلة، مجمع الأحوال المدنية، منطقة زكريا، شارع جلال الدين، شارع المعهد الدينى، قسم ثالث المحلة، المنطقة الصناعية، المنسوب، برهام، ابو دراع، ع خضر، سوق الجملة، أبو زهرة، القاضى، منطقة إخوان خليل، جسر الجمهورية، المنشية، طريق بلقينا القديم، مركز الكبد، مستشفى الصدر، مستشفى الحميات".

كما سيتم فصل التيار عن بعض القرى وهى "ميت الليت هاشم، الدواخلية، نمرة البصل، السجاعية، مصانع صفط تراب، سندسيس، بلقينا، مصانع الهياتم، الجابرية، العلو، سامول، تنقية المياة 1,2، سامول، المعتمدية، دنوشر"، وناشدت الشركة المواطنين قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.

ويرصد اليوم السابع لقرائه أماكن الـ47 مركز تحكم كهرباء إلى التى تجرى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بها أعمال تطوير لتحويلهم إلى مراكز ذكية بتكلفة 6 مليارات جنيه والتى يمكنها تحديد مكان ونوع العطل بالشبكة دون انتظار بلاغ من المشتركين، وفيما يلى مراكز التحكم القومية الجديدة:

- المجموعة الأولى مراكز تحكم " شرق الإسكندرية، الدقى، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، مدينة نصر، الحلية".

2-المجموعة الثانية تحكم " دمياط، المنيا، المدن الجديدة، شرم الشيخ، غرب الإسكندرية، شرق الإسكندرية، وسط الإسكندرية، مصر الجديدة".

3- المجموعة الثالثة تحكم "الغربية والمنوفية، الإسماعيلية، الغردقة، 26 يوليو، العبور والخانكة".

4-المجموعة الرابعة تحكم " سوهاج، شمال ووسط البحيرة، المعادى وحلوان، الهرم وجنوب ريف الجيزة، شبرا".

5- المجموعة الخامسة تحكم " القليوبية، قنا، العلمين ومطروح، السادات والنوبارية، بولاق الدكرور وشمال ريف الجيزة.

6- المجموعة السادسة تحكم " شمال وجنوب الدقهلية، كفر الشيخ، الأقصر وأسوان، بنى سويف والفيوم، الوادى الجديد".

7- المجموعة السابعة تحكم " السويس وبورسعيد ووسط وجنوب الشرقية وشمال الشرقية وشمال سيناء".

8- المجموعة الإشرافية تحكم إشرافى " المنصورة، طنطا، أسوان، المنيا، دمنهور، الإسماعيلية، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء".