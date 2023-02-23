علامات وأعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن.. نصائح صحية

كتبت نهير عبد النبى

التهاب الشعب الهوائية التهاب في بطانة شعبتى القصبة الهوائية، اللتين تحملان الهواء من الرئتين وإليهما، وعادة ما يسعل المصابون بالتهاب الشعب الهوائية مخاطًا سميكًا، والذي يمكن أن يتغيّر لونه، و قد يكون التهاب الشعب الهوائية حادًا أو مزمنًا.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic ينشأ التهاب الشعب الهوائية الحاد غالبًا من نزلات البرد أو أي عدوى أخرى في الجهاز التنفسي، فهو شائع الحدوث، أما التهاب الشعب الهوائية المزمن، وهو حالة مرضية أكثر خطورة، فعبارة عن تهيج مستمر أو التهاب في بطانة أنابيب الشعب الهوائية ينتج غالبًا عن التدخين.

وعادة ما يتحسن التهاب الشعب الهوائية الحاد المعروف أيضًا بالبرد الصدري في غضون أسبوع إلى 10 أيام دون آثار طويلة المدى، بينما قد يستمر السعال لأسابيع.

ومع ذلك، فإذا كنت تعاني من نوبات متكررة من التهاب الشعب الهوائية، فقد تكون مصابًا بالتهاب الشعب الهوائية المزمن، مما يتطلب عناية طبية وللعلم، فإن التهاب الشعب الهوائية المزمن هو إحدى الحالات الطبية المدرجة ضمن مرض الانسداد الرئوي المزمن.

قد تشمل علامات وأعراض كل من التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن ما يلي:

-سعال

-إنتاج المخاط (البلغم) الذي يمكن أن يكون صافيًا أو أبيض أو رماديًا مائلاً للصفرة أو أخضر، ونادرًا ما قد يكون ملطخًا بالدماء

-الإرهاق

-ضيق النفس

-الحمى الخفيفة والرعشة

-ضيق في منطقة الصدر

إذا كنت مصابًا بالتهاب حاد في الشعب الهوائية، فقد تكون تعاني من أعراض البرد، مثل صداع خفيف أو آلام في الجسم، وبينما هذه الأعراض تتحسن عادة في غضون أسبوع، يمكن أن تعاني من سعال عنيد يستمر لعدة أسابيع.

وفي التهاب الشعب الهوائية المزمن، يستمر إنتاج السعال لمدة ثلاثة أشهر على الأقل مع نوبات متكررة تحدث لعامين متتاليين على الأقل.

إذا كنت مصابًا بالتهاب مزمن في الشعب الهوائية، فمن المحتمل أن تعاني من فترات يتفاقم فيها السعال أو أعراض أخرى. في تلك الأوقات، يمكن أن تكون مصابًا بعدوى حادة بالإضافة إلى الالتهاب المزمن في الشعب الهوائية.

عادة ما يحدث التهاب الشعب الهوائية الحاد بسبب الفيروسات، وهي عادة الفيروسات نفسها التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا، المضادات الحيوية لا تقتل الفيروسات؛ لذلك لا يفيد هذا النوع من الأدوية في معظم حالات التهاب الشعب الهوائية.

إن السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية المزمن هو تدخين السجائر، كما يمكن أن يساهم تلوث الهواء، والأتربة، أو الغازات السامة في البيئة أو مكان العمل في الإصابة بهذه الحالة.

تتضمن العوامل التي تزيد من خطر الإصابة التهاب الشعب الهوائية، ما يلي:

-تدخين السجائر، إن الأفراد المدخين أو الذين يعيشون معهم معرضون بدرجة كبيرة لخطر الإصابة بكلٍ من التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن.

-انخفاض المقاومة، يمكن أن يحدث هذا بسبب مرض حاد آخر مثل البرد أو حالة مزمنة تضعف الجهاز المناعي. كما أن البالغين الكبار والرضع والأطفال أكثر قابلية للعدوى.

ارتجاع المعدة، يمكن أن تؤدي النوبات المتكررة لحرقة المعدة الحادة إلى تهييج الحلق وتجعل الشخص أكثر عُرضة للالتهاب الشعب الهوائية.

للحد من خطر إصابتك بالتهاب الشعب الهوائية، اتبع النصائح التالية:



-تجنب تدخين السجائر، يزيد تدخين السجائر من خطر إصابتك بالتهاب الشعب الهوائية المزمن.

-يجب أن تتلقى تطعيمًا، تنجم العديد من حالات التهاب الشعب الهوائية الحاد عن الإنفلونزا، أحد الفيروسات. يمكن أن يساعد الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي في حمايتك من الإصابة بالإنفلونزا. كما قد تريد أن تفكر في الحصول على التطعيمات التي تحميك من بعض أنواع الالتهاب الرئوي.

-غسل اليدين، للحد من خطر الإصابة بعدوى فيروسية، اغسل يديك باستمرار وتعود على استخدام معقم اليدين المحتوي على الكحول.