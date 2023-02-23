علاجات طبيعية لحمى القش .. منها الثوم والبصل

كتب حسام الشقويرى

التهاب الأنف هو أحد أكثر حالات الحساسية شيوعًا. قد لا تكون أعراضها شديدة ، ويمكن أن تتأثر نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون من هذه الحساسية لفترات قصيرة من العام ، أو بشكل مزمن.

يتسبب هذا الاضطراب المناعي، المعروف أيضًا باسم "حمى القش" ، في استجابة مفرطة للغشاء المخاطي في الممرات الأنفية من استنشاق حبوب اللقاح أو مسببات الحساسية الأخرى. العطس وسيلان الأنف ودموع العيون والاحتقان والصداع من الأعراض المزعجة التي تصاحب هذا التفاعل وقد تحدث في أي عمر، وفقا لما نشره موقع motherearthliving

ما الذي يسبب حساسية الأنف؟

كما في حالة الربو ، فإن التهاب الأنف هو حالة تنفسية تنجم عن استنشاق مسببات الحساسية المحمولة في الهواء.

عندما يكون الشخص المصاب بالحساسية في بيئة بها حبوب اللقاح أو عث الغبار أو العفن أو غيره من مسببات الحساسية المحمولة في الهواء ، فإن هذه المواد المسببة للحساسية تحفز الجسم على البدء في تكوين الجلوبولين المناعي E ، والذي بدوره يطلق الهيستامين ، مما يتسبب في أن تصبح بطانة الأنف والحلق والجيوب الأنفية. ملتهبة.

العلاجات الطبيعية

هناك عدد كبير من الخيارات في الطب الطبيعي التي لا تساعدك فقط على التحكم في التهاب الأنف بشكل فعال مثل الطب التقليدي ، ولكنها ، بالإضافة إلى ذلك ، قد تمنع ظهور الأعراض مرة أخرى ، وفي بعض الحالات ، تساعدك على التغلب على التهاب الأنف تمامًا.

يمكن أن يؤدي التآزر الذي يحدث بين علاجين أو أكثر إلى زيادة فوائد هذه العلاجات.

حمية طبيعية

يوصي خبراء التغذية باتباع نظام غذائي يعتمد على الأطعمة النباتية الطازجة ، مع كمية كبيرة من الفواكه والخضروات الطازجة حتى يحصل جسمك على مستويات عالية من الفيتامينات والبيتا كاروتين والبيوفلافونويد التي تساعد في السيطرة على الالتهاب وإعادة القوة إلى جسمك. جهاز المناعة.

يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الهيستامين لمنع عوامل الالتهاب المخاطي من الشحن الزائد. تشمل هذه الأطعمة الشوكولاتة والبيض والجبن والطماطم والأناناس والفراولة والمكسرات والأسماك والمحار والحمضيات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب الإضافات الغذائية لأنها قد تؤدي أيضًا إلى الحساسية. توجد هذه في الغالب في المنتجات المكررة مثل المخبوزات التجارية والأطعمة الجاهزة والأطعمة المعلبة.

في حالات التهاب الأنف التحسسي ، يجب عليك التخلص تمامًا من الأطعمة المكونة للأغشية المخاطية مثل منتجات الألبان والسكر من نظامك الغذائي لتجنب زيادة الحمل على الأغشية المخاطية والأمعاء. تجنب أيضًا القهوة والكحول ، لأنهما لا يقدمان أي فائدة غذائية ، بل على العكس تمامًا. من المستحسن أيضًا أن تزيد من تناول السوائل لأن ذلك سيساعد في تقليل الازدحام. يمكنك شرب دفعات من الأدوية العشبية للمساعدة في تخفيف الأعراض بعد الأزمة. تعتبر الحساء والمرق وعصائر الفاكهة والخضروات أو حليب الجوز من الخيارات الرائعة الأخرى.و توفر هذه السوائل الفيتامينات والطاقة والعافية لجسمك و ينصح Naturopaths بالجزر والخيار.

من ناحية أخرى ، يمكنك تحسين حالة جهازك المناعي عن طريق زيادة استهلاكك للثوم والبصل ، اللذين يحتويان على مادة الكيرسيتين ، وهو عامل فعال مضاد للالتهابات. يعتبر اليقطين مفيدًا جدًا أيضًا لأنه يوفر الكثير من بيتا كاروتين خلال فصلي الخريف والشتاء ، عندما يكون هناك مجموعة محدودة من الفواكه والخضروات.

يوفر العسل أيضًا العديد من الفوائد. يوصي الخبراء بتناول ملعقة كبيرة كل صباح لتقوية جهاز المناعة. على الرغم من بيعه في العديد من الأصناف والقوام ، فمن الأفضل أن تشتري عسلًا محليًا حرفيًا. نظرًا لأن العسل المحلي يُصنع من الزهور في منطقتك ، يمكنك تناول كميات صغيرة من حبوب اللقاح هذه ومساعدة جسمك على التعود على البروتينات ، مما يساعدك على تقليل رد الفعل.