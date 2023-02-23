طاجيكستان: وقوع هزة ارتدادية بقوة 6 ريختر عقب زلزال مدينة "مورجاب"

أعلنت المتحدثة باسم لجنة الطوارئ في طاجيكستان أوميدا يوسوبوفا اليوم الخميس، تعرض بلادها لهزة ارتدادية تبلغ قوتها حوالي 6 درجات على مقياس ريختر، وسط مخاوف من حدوث كارثة حال انهيار أحد السدود في المنطقة.
وقالت يوسوبوفا حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنه "وفقا للبيانات المحدثة من معهد البناء الزلزالي وعلم الزلازل التابع لأكاديمية العلوم في البلاد، فقد وقعت هزتان أرضيتان واحدة بقوة 6.7 درجة والأخرى ما بين 5 و6 درجات على مقياس ريختر، دون أن تشير إلى أي معلومات عن وقوع إصابات أو قتلى في هذين الزلزالين.
ويأتي هذا في الوقت الذي أفاد فيه مركز رصد الزلازل الصيني بأن زلزالا بقوة 3ر7 درجة ضرب طاجيكستان الخميس بالقرب من الحدود مع منطقة شينجيانج في شمال غرب الصين.
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