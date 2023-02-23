صرف تعويضات لـ27 مواطنا بنطاق مركز الشيخ زويد بشمال سيناء.. تعرف على الأسماء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، كشفا بأسماء تعويضات بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد، بتاريخ استحقاق يوم 2022/2/26 ببطاقة الرقم القومى كلا حسب تواجده.

وأوضح بيان مجلس المدينة أن المستحقين للصرف هم: مريم مفلح سلام نصر الله، صدام على نايف سليم، مصطفى محمد حسن سالم، أحمد نصار فريج سليمان، يوسف سلامه سليمان سالم، صبحه محمد جمعة سلیمان، هشام زیاده حمدان سلامة، نوال حسن محمد عبد الرحيم البردويل، إیمان عوده فريج اسبيتان، حمده سالمان سالم سلمى، أحمد محمد مسلم اسبيتان، حسین سلامة حسين عوض، خلیل سالم خليل سلامه، سماح مصطفى نصر مسلم، سلامة محمد عوده مسلم، شحاتة عبد الوارث السيد علم الدين، مصطفى محمد مسلم اسبيتان، فاطمة عوده فريج اسبيتان، علياء حسین محسن محمد، زيتون فريج عيد زيتون.

و تمام عوده احميدان حمدان، فاطمة حمید حمدان سلامة، حسن محمد عبده حسن شرف، وورثة بكر محمد أحمد النادى، فايزة محمد عبد العال حسن، عادل سليمان محمد سليم، حسین سلامه محيسن معالى.

وسبق وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، أسماء دفعة مستحقى تعويضات بعض المبانى المتضررة، وأوضح البيان قائمة مستحقى الصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد بتاريخ 21/2/2023.

كما اعلنت محافظة شمال سيناء، صرف دفعة تعويضات للمواطنين بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى، بالقطاعين الثانى ( بالميرا - الصحفيين ) والثالث ( مدخل شاليهات السعد )، وبيانا بأسماء تعويضات لمواطنين من أصحاب بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد، والصرف لهم بتاريخ 2023/2/19، وسبقه تعويضات لـ 25 مواطنا عن مبانى مضارة تخصهم بتاريخ 13/2/2023.