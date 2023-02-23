"صحة دمياط" تعلن عن إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان

دمياط- معتز الشربينى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط، عن بدء الحملة التنشيطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة، وذلك بمراكز "دمياط، كفر البطيخ، الزرقا"، بالمجان تحت شعار "حقك تنظمى"، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، وذلك خلال الفترة من يوم 25 فبراير حتى 1 مارس 2023 فى إطار تنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وأكدت الدكتورة هالة هدية مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه سيتم توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة ضمن الحملة بالمجان وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال فريق طبي متخصص، حيث سيتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق المستشفيات والوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية، بالإضافة إلى تقديم خدمات المشورة لرفع الوعي الصحي عن خدمات ووسائل تنظيم الأسرة ومردودها على صحة الأم و الطفل.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان قطاع تنظيم الأسرة بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للفئات المستهدفة، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

كما قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بقيادة دكتورة سارة العوضي بمعاونة فريق العلاج الحر بالمديرية ورؤساء الأقسام بالإدارات الصحية الخمسة بالمرور على 1600 منشأة طبية خاصة من مستشفيات وعيادات طبية خاصة تخصصية ومراكز طبية معامل ومراكز أشعة مراكز بصريات للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية لتقديم خدمة طبية ملائمة للمرضى.

كما تم استصدار 343 رخصة لتشغيل للمنشآت الطبية بعد المعاينة والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية طبقا لقانون 51 للمنشآت الطبية غير الحكومية، وتم استصدار وتنفيذ 164 قرار غلق بموافقة محافظ دمياط لعدم استيفائهم الشروط ومعايير مكافحة العدوى.