صحة القليوبية تنظم مؤتمر "تأثير أمراض السكر والسمنة على الصحة" اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

تنظم مديرية الشئون الصحية بالقليوبية مؤتمرا بعنوان "تأثير أمراض السكر والسمنة على الصحة العامة فى مصر"، اليوم الخميس لمدة يومين، بمكتبة مصر العامة ببنها، وذلك فى ظل اتجاهات الدولة لتحقيق حياة كريمة والاهتمام بصحة المواطن المصرى، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور وليد فتحى عبد المقصود وكيل مديرية الصحة بالقليوبية.

وتابعت مديرية الصحة بالقليوبية، فى بيان لها، أنه من المقرر أن يستضيف المؤتمر الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة بوزارة الصحة، ونخبة متميزة من الأطباء وأساتذة الجامعات المصرية المختلفة، لافتة إلى أن رئيس المؤتمر وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور خالد الخطيب، ورئيس اللجنة المنظمة الدكتور طاهر عبد العزيز، ومقرر المؤتمر الدكتور مصطفى أبو اليزيد.

وفى هذا السياق أكد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن السمنة مرض خطير مزمن يمكن أن يكون له تأثير سلبى على العديد من النظم فى الجسم، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة لديهم خطر أكبر فى الإصابة بالأمراض المزمنة عن غيرهم، ومن أبرز هذه الأمراض مرض القلب، وداء السكرى من النوع 2، والعظام.

وأشار إلى أن أسباب السمنة كثيرة ومعقدة، وهناك العديد من العوامل المترابطة مثل علم الوراثة، ونمط الحياة، وقلة الحركة، وعدم ممارسة الرياضة، لافتا إلى أن السمنة لها تأثير سلبى بعيد المدى على الصحة، وتشمل أضرار السمنة "ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر، وأمراض القلب، وهشاشة العظام، وانقطاع النفس أثناء النوم ومشاكل فى الجهاز التنفسى".