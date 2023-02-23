صحة الدقهلية: دورة تدريبية لوكلاء الوقائى على أعمال مكافحة الفيروسات الكبدية

الدقهليه شريف الديب

نظمت إدارة دارة مكافحة الفيروسات الكبدية، برئاسة الدكتورة ريهام الهراس بمديرية صحة الدقهلية، دورة تدريبية لوكلاء الوقائى بالإدارات الصحية على أعمال الادارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية، فى إطار استكمال خطة تدريب الادارة العامة للطب الوقائى تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة عبير عبدالغنى وكيل المديرية للطب الوقائى، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى، والدكتور تامر الطنبولى مدير الرعاية الأساسية.

تضمنت الدورة محاضرة نظرية حول الفيروسات الكبدية إلى جانب تدريبًا عمليًا على طرق انتقالها والخطة التطعيمية لفيروس الالتهاب الكبدى الفيروسى بى والفئات المستهدفة بالتطعيم وحماية الفرق الطبية من التعرض المهنى للوخز.

و شارك فى أعمال التدريب الدكتورة حسناء امين، والدكتورة علياء ندى عضو الادارة، ومحمد يوسف مراقب الفيروسات بالمديرية.

بدورها اكدت الدكتورة ريهام الهراس أن الخطة التطعيمية لفيروس الالتهاب الكبدى الفيروسى بى تأتى فى إطار تحقيق استراتيجية الدولة المصرية لعام 2030فى القضاء على انتشار الفيروسات المنقولة عن طريق الدم، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، برفع كفاءة الكوادر الطبية عبر التدريب المستمر، وتفعيل عمل منشآت الـ 24 ساعة وتنشيط تطعيمات الكورونا وعمل التحاليل الخاصة بالفيروسات.