اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 فبراير 2023 01:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شيخ الأزهر يحذر من التخلى عن الهويَّة وتداول اللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية

الخميس، 23 فبراير 2023 01:53 م
شيخ الأزهر يحذر من التخلى عن الهويَّة وتداول اللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية جانب من اللقاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، باحثي ومديري أكاديمية "بلوريال البحثية"، والتي تهتم بالبحث في شؤون الإسلام في أوروبا، للتعرف على جهود الأزهر في نشر الأخوة  الإنسانية والسلام العالمي، والإجابة على تساؤلاتهم حول فلسفة الإسلام في هذا الشأن. 
 
وقال فضيلة الإمام الأكبر إنَّ الأزهر خطى خطوات كبيرة لترسيخ قيم الأخوة الإنسانية ونشر قيم السلام العالمي داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أنَّ الأزهر من قديم الزمان باحثٌ عن السلام ، والسلام جزء لا يتجزأ من فلسفته، وهو في الأصل رسالة الإسلام بشكل عام، وقد انفتح الأزهر إيجابيًا على المؤسسات الدينية في الداخل والخارج بهدف تنسيق الجهود والتعاون لتقديم الصورة الصحيحة عن الدين الذي يدعو للتقارب والتعايش الإيجابي، مشيرًا إلى أنَّ الأزهر معني بجهود الإنسان الأخلاقية والاجتماعية، وتنمية وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية. 
 
وحذَّر فضيلة الإمام الأكبر من دَسِّ بعض الأهداف الخبيثة داخل منظومةٍ،  ظاهرها إيجابي، وتصديرها للمجتمعات النامية، بهدف تمرير بعض السلوكيَّات الدَّخيْلة على هذه المجتمعات والثقافات بدعوى الحريات، كالشُذوذ والتخلي عن الهويَّة وتداول اللغات الأجنبية على حساب لغتنا العربيَّة، مؤكدًا أنَّ هذه الأمور تحتاج إلى تضافر الجهود ووضع استراتيجية قوميَّة للتصدي لها ومجابهتها. 
 
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد "بلوريال" عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر والاستماع إلى آرائه، ورؤيته حول سبل نشر قيم السلام والأخوة، وترسيخ القيم الدينيَّة والأخلاقيَّة في المجتمعات، والتصدي لحملات الانسلاخ من الدين والأخلاق، ونزع الهويَّة، تحت لافتة حرية الإنسان وحرية التعبير، والتي في أجزاء كبيرة منها لا تسعى إلا لنشر ديكتاتورية الفوضى.

بلوريال البحثية

شيخ الأزهر

الأخوة الإنسانية

الشُذوذ



الموضوعات المتعلقة

شيخ الأزهر يدعو لاتخاذ موقف موحد تجاه الدول التى تسمح بجرائم الكراهية والتطرف

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:47 م

طالب أزهرى من ذوى الهمم يحفظ القرآن ويفوز بالمركز الأول فى مسابقة شيخ الأزهر

السبت، 18 فبراير 2023 06:00 ص

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

الجمعة، 17 فبراير 2023 01:10 م

وزيرة الهجرة تلتقى شيخ الأزهر برفقة وفد حوار الأديان من الولايات المتحدة

الخميس، 16 فبراير 2023 05:12 م

شيخ الأزهر يدعو العالم لإنقاذ ضحايا زلازل تركيا وسوريا: انفطرت قلوبنا ألمًا

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة