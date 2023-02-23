اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 فبراير 2023 08:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب 300 جنيه: "استحملت بخله 12 سنة"

الخميس، 23 فبراير 2023 07:00 ص
سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب 300 جنيه: "استحملت بخله 12 سنة" محكمة الأسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وطالبت فيها بمعاقبة زوجها لتخلفه عن سداد نفقاتها وطفلتيها، وذلك بعد زواج استمر 12 عامًا.
 
وقالت السيدة فى دعواها:" عشت في جحيم وأنا أنتظر أن يساعدني زوجي في تحمل نفقات بناته، ولكنه هجرني وامتنع عن رعايتهم، وتخلف عن سداد النفقات منذ عام و8 أشهر، لتتراكم عليًََ الديون بسبب بخله، رغم أنه ميسور الحال".
 
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي امتنع عن سداد 110 آلاف جنيه، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، مما دفعني لطلب الطلاق بعد أن عجزت أن أتحمل بخله، ليلاحقني بالتهديدات، ويطالب بإثبات نشوزي، ويشهر بي".
 
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رفض سداد نفقات المرافق الخاصة بمسكن الزوجية المقدرة بـ 300 جنيه شهرياً لمدة وصلت 20 شهرًا، وعندما اعترضت انهال علي بالسب والإساءة، وقام بإلحاق الأذى والضرر المعنوي  والمادي بي، بعد أن دمر حياتي، واتهمني بأبشع الاتهامات".
 
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي، كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
 
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة، وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
 
 
 
 

محكمة الأسرة

طلاق للضرر

أخبار الحوادث

نفقة زوجيه

أخبار عاجلة

حكم النشوز

مقدم الصداق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة