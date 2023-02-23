سقوط ديلرين بحوزتهما حشيش فى عين شمس

كتب محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما سلاح أبيض وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة عين شمس مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجـراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما وعُثر بحوزتهما على ( كمية من جوهر مخدر الحشيش– 2 هاتف محمول - مبلغ مالى – سلاح أبيض ) .

بمواجهتهمـــا إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما ، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهما الإجرامى .

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.