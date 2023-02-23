اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 فبراير 2023 01:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

سفارة السعودية تحتفى بيوم التأسيس.. صور

الخميس، 23 فبراير 2023 12:26 ص
سفارة السعودية تحتفى بيوم التأسيس.. صور احتفال سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة باليوم الوطنى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، الأربعاء، بذكرى يوم التأسيس بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلى ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد ومنسوبي السفارة والمواطنين المقيمين والزائرين. وفق بيان للسفارة.

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين كلمة أعرب فيها عن تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وشعب المملكة بمناسبة يوم التأسيس

وأكد السفير نقلي أن يوم التأسيس هو ذكرى حية في قلوبنا تنبض بأسمى معاني البطولة والصمود والتحدي، عندما وضع حجر أساس قيام الدولة المباركة، لترسي ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل، وتلاحم المواطنين والصمود أمام التحديات والتطلع لمستقبل مشرق وتعزيز الريادة بين أمم وشعوب العالم.

 وقال : "اليوم نقتدي بقادة وملوك عظماء، جادوا بأرواحهم فداء للوطن الغالي وإعلاء لرايته، استنادا إلى كتاب الله وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنستحضر مجد ماضينا، ونستلهم قوة حاضرنا، ونستشرف ضياء مستقبلنا

وسأل السفير نقلي المولى عز وجل أن يحفظ مملكتنا الغالية في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره، ونموه وازدهاره

وتخلل الحفل عروضاً مرئيةً عن تاريخ الدولة السعودية عبر ثلاثة قرون ، وعدد من الفقرات الفنية ، كما تزين مقر السفارة بهوية يوم التأسيس.

WhatsApp Image 2023-02-23 at 12.05.25 AM (2)
 
 
WhatsApp Image 2023-02-23 at 12.05.49 AM
 
WhatsApp Image 2023-02-23 at 12.05.36 AM

 


يوم التأسيس السعودى

ذكرى يوم التأسيس

السعودية

السفارة السعودية بالقاهرة

يوم التأسيس



الموضوعات المتعلقة

يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى فى كاريكاتير اليوم السابع

الأربعاء، 22 فبراير 2023 08:44 م

المفتى يهنئ خادم الحرمين والشعب السعودى بالاحتفال بيوم تأسيس المملكة

الأربعاء، 22 فبراير 2023 08:13 م

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى فى يوم التأسيس: نفخر بتقدم السعودية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 08:00 م

الرئيس السيسى يبعث ببرقيتى تهنئة للملك سلمان وولى العهد السعودى بمناسبة يوم التأسيس

الأربعاء، 22 فبراير 2023 07:39 م

بالزى السعودي.. كريستيانو رونالدو يشارك في احتفالات يوم التأسيس "فيديو وصور"

الأربعاء، 22 فبراير 2023 07:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة