سفارة السعودية تحتفى بيوم التأسيس.. صور

إيمان حنا

احتفت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، الأربعاء، بذكرى يوم التأسيس بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلى ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد ومنسوبي السفارة والمواطنين المقيمين والزائرين. وفق بيان للسفارة.

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين كلمة أعرب فيها عن تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وشعب المملكة بمناسبة يوم التأسيس

وأكد السفير نقلي أن يوم التأسيس هو ذكرى حية في قلوبنا تنبض بأسمى معاني البطولة والصمود والتحدي، عندما وضع حجر أساس قيام الدولة المباركة، لترسي ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل، وتلاحم المواطنين والصمود أمام التحديات والتطلع لمستقبل مشرق وتعزيز الريادة بين أمم وشعوب العالم.

وقال : "اليوم نقتدي بقادة وملوك عظماء، جادوا بأرواحهم فداء للوطن الغالي وإعلاء لرايته، استنادا إلى كتاب الله وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنستحضر مجد ماضينا، ونستلهم قوة حاضرنا، ونستشرف ضياء مستقبلنا

وسأل السفير نقلي المولى عز وجل أن يحفظ مملكتنا الغالية في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره، ونموه وازدهاره

وتخلل الحفل عروضاً مرئيةً عن تاريخ الدولة السعودية عبر ثلاثة قرون ، وعدد من الفقرات الفنية ، كما تزين مقر السفارة بهوية يوم التأسيس.