سعر جرام الذهب اليوم الخميس 23 فبراير 2023

كتب - إسلام سعيد

يقدم اليوم السابع خدمة نشر أسعار الذهب في الأسواق لحظة بلحظة وكذلك تطورات سعر المعدن النفيس في السوق المحلي والعالمي، مصحوبا ببعض التحليلات لتطورات سعر الذهب، في حين سجل سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23 فبراير 2023 استقرار ملحوظ عند نفس مستويات أمس، وفيما يلي نستعرض تطورات سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 1446 جنيها.

عيار 21 سجل 1687 جنيها.

عيار 24 سجل 1928 جنيها.

الجنيه الذهب 13496 جنيها.

الذهب في البورصة العالمية



استقرت أسعار الذهب العالمي بالقرب من أدنى مستوى في 7 أسابيع والذي تم تسجيله الأسبوع الماضي، حيث تنتظر الأسواق العالمي صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم لمعرفة النظرة المستقبلية للسياسة النقدية الأمريكية وتحركات أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم لتسجل أعلى مستوى عند 1841.12 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 1832.81 دولار للأونصة لتتداول حالياً عند 1833.70 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير، وذلك بعد انخفضت الأسعار يوم أمس وسجلت أدنى مستوى عند 1830.14 دولار للأونصة.

وتداول سعر أونصة الذهب أمس بأعلى بنسبة 0.82% من أدنى مستوى تم تسجيله في 7 أسابيع خلال الأسبوع الماضي عند 1818.81 دولار للأونصة، ولكن هذا لا يعني أن الذهب قد عكس حركته نحو الأعلى، بل على العكس نجد أن الاتجاه الهابط هو المسيطر على أداء المعدن النفيس منذ أكثر من 3 أسابيع.

هدوء واستقرار تحركات الذهب اليوم يأتي في ظل ترقب الأسواق لمحضر اجتماع الفيدرالي في محاول لمعرفة توجه السياسة النقدية، مع تزايد في التوقعات أن الفيدرالي مستمر في عمليات التشديد النقدي، خاصة بعد البيانات الإيجابية التي صدرت مؤخراً سواء بخصوص التضخم المستقر عند 6.4% على أساس سنوي في يناير أو قطاع العمالة الأمريكي الذي سجل قفزة كبيرة في أعداد الوظائف الجديدة خلال الشهر نفسه.

الدولار يثبت بعد البيانات الأمريكية



استطاع الدولار الأمريكي أن يثبت أقدامه منذ بداية هذا الأسبوع ليتداول مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية عند المستوى 104.20 خلال جلسة أمس بعد ارتفاعه بنسبة 0.24% ليستكمل المؤشر سلسلة ارتفاع استمرت أربعة أسابيع متتالية.

الأداء الإيجابي للدولار جاء بعد بيانات مؤشر مدراء المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الصناعي الأمريكي الأفضل من المتوقع، لتستمر البيانات الإيجابية عن الولايات المتحدة في زيادة التوقعات أن الفيدرالي يملك الفرصة لمزيد من التشديد النقدي وأن الاقتصاد لا يزال بعيد عن شبح الركود الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن التشديد النقدي يجبر أسعار الذهب على التراجع بسبب هروب الاستثمارات إلى السندات الحكومية الأمريكية التي تقدم عائد أعلى في هذه الحالة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية المستمر، في الوقت الذي يعد الذهب مخزن للقيمة فقط ولا يقدم عائد للمستثمرين.

لكن المخاوف بشأن تباطؤ الولايات المتحدة في نهاية المطاف لا تزال قائمة، خاصة وأن بيانات أخرى أظهرت يوم الثلاثاء أن سوق الإسكان يتعرض لضغوط. والتباطؤ الاقتصادي يصاحبه مخاوف لدى المستثمرين يدفعه للبحث عن الملاذ الآمن وهو الذهب.