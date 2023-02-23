زيلينسكى: أوكرانيا نقلت 22 مليون طن من المواد الغذائية لـ43 دولة من خلال الصادرات البحرية

أ.ش.أ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه بفضل الصادرات البحرية من أوكرانيا ، تلقت 43 دولة أكثر من 22 مليون طن من المنتجات الغذائية من أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي - في خطاب عبر الفيديو نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "تستمر مبادرتنا لتصدير الحبوب منذ سبعة أشهر بالفعل، وخلال هذا الوقت تلقت 43 دولة بالفعل أكثر من 22 مليون طن من الغذاء من خلال صادراتنا البحرية، وهذه مساهمة أوكرانية كبيرة في الأمن الغذائي العالمي واستقرار الغذاء العالمي، حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار زيلينسكي إلى أنه لولا هذه المبادرة لكانت هناك فوضى سياسية واجتماعية في بعض بلدان إفريقيا وآسيا وستكون أزمة تكلفة المعيشة التي شهدتها مختلف الدول العام الماضي أكثر حدة.

وقال "ولكن إذا كانت مبادرتنا هذه قد نجحت بكامل طاقتها، ولو لم تحاول روسيا إبطائها ، لكنا قادرين على تصدير المزيد من المنتجات الغذائية، أي سيكون هناك المزيد من الضمانات للأمن الغذائي في العالم".

ومن ناحية أخري أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 11 غارة على مجموعات روسية وضربة واحدة ضد قاعدة صواريخ مضادة للطائرات في أخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" في اليوم الماضي، نفذ الطيران الأوكراني 11 غارة على تجمعات للمحتلين، بالإضافة إلى غارة على نظام الصواريخ المضادة للطائرات في موقع إطلاق. كما أصابت وحداتنا الصاروخية والمدفعية مركز مراقبة يضم قوتان من العاملين ومخزن ذخيرة تابعة للجيش الروسي".

وأضاف البيان:" في الوقت نفسه، يركز الاتحاد الروسي جهوده الرئيسية على القيام بأعمال هجومية في اتجاهات العديد من المدن والبلدات، غير أن القوات الأوكرانية صدت ما يقرب من 90 هجومًا للعدو في يوم أمس..مع ذلك، أطلقت القوات الروسية 10 صواريخ و 19 غارة جوية، فضلا عن 37 هجوما باستخدام أنظمة المدفعية الثقيلة وتعرضت مدن وقرى سلمية ومدنيون لإطلاق نار مرة أخرى. ولا يزال خطر الضربات الصاروخية الروسية مرتفعا في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا".

من ناحية أخري طالب السفير الأوكراني دميترو بونومارينكو ،كوريا الجنوبية اليوم مواصلة إيلاء الاهتمام وتقديم الدعم لبلاده، مع دخول الأزمة الروسية الأوكرانية عامها الثاني دون نهاية تلوح في الأفق.

وسلم السفير الأوكراني لدى كوريا الجنوبية الرسالة مباشرة إلى وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين خلال اجتماع أقامته وزارة الخارجية في الذكرى السنوية الأولى للحرب في 24 فبراير، وفقا لوكالة الأنباء الكورية " يونهاب" ، متوقعا أن تنضم سول إلى الجهود العالمية لتحقيق السلام الدائم في بلاده باعتبارها دولة محورية عالمية.

و من جهته أعرب وزير الخارجية الكوري عن احترامه العميق لشجاعة وتضحية الشعب الأوكراني في التغلب على مصاعب الحرب ، متمنيا أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن، مقدما أحر التعازي إلى الجالية الأوكرانية في كوريا بسبب الحرب في وطنهم".