رحلة مواطن من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية.. فيديو يوضح المواصلات للعاصمة

كتب سيد الخلفاوى

استعرضت وزارة النقل رحلة المواطنين للوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالتزامن مع الاستعدادات القائمة لانتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية، حيث عرضت الوزارة فيديو بعنوان "رحلة مواطن من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية" عرض وسائل المواصلات الجماعية للوصول للعاصمة.

تستعد الحكومة المصرية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وترتبط خطة نقل الوزارات بشبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وعلى رأس هذه الوسائل القطار الخفيف والخط الثالث للمترو، وتكاملها مع خطوط النقل الأخرى، والتى تنفذها وزارة النقل.

وينشر اليوم السابع خطوط ومسارات الخطوط التى تنقل المواطنين للعاصمة الإدارية الجديدة من انحاء القاهرة الكبرى، والتى ستعمل من 6 صباحا حتى 12 منصف الليل يوميا.

وهناك 48 مسارًا منتظمة كلها أتوبيسات حديثة تنطلق من جميع انحاء القاهرة الكبرى وتصل مباشرة للعاصمة دون التغيير من خط لأخر، بإجمالى نحو 369 سيارة، مشيرا إلى أن المناطق البعيدة مثل أكتوبر تتبع نظام التفويج من أكتوبر للعاصمة مباشرة وعدم التوقف فى الطريق.

والخطوط التى تخرج من داخل القاهرة لن يتم عمل تفويج لعدم التأثير على النقل العام حيث ستكون الخطوط للمواطنين عموما وليس للموظفين فقط، ويمكن لأى مواطن ركوبها، وتعريفتها من 18 جنيها إلى 45 جنيها حسب المسافة، وسيتم رفع مستوى الإدارة والتشغيل والرقابة على المنظومة كلها وسيكون هناك تطبيقات الكترونية لمعرفة أوقات التشغيل ومواعيد الأتوبيسات.