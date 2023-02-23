رئيس هيئة الدواء يستقبل سفير الاتحاد الأوروبى بمصر لبحث سبل التعاون المشترك

كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الخميس، السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي بمصر والوفد المصاحب له، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وقالت هيئة الدواء، إن اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والاتحاد الأوروبي؛ بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، وبحث آليات التعاون المختلفة لدعم بناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات الفنية، ومناقشة جهود الهيئة في تيسير إجراءات تسجيل وتداول مستحضرات والمستلزمات الطبية.

يأتي اللقاء في ضوء المباحثات المستمرة التي تجريها هيئة الدواء المصرية مع الهيئات والمؤسسات العالمية؛ لخلق شراكات تدعم الارتقاء بالمستوى الرقابي بالقطاع الدواء، واستكمالا للتعاون مع الاتحاد الأوروبى.