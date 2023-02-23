رئيس مدينة الأقصر يشهد حفل ختام وتكريم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة

الأقصر – أحمد مرعى

شهد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، نائباً عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الحفل الختامي للمرحلة الثانية وتكريم الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة على مستوى محافظة الأقصر والتي نظمها حزب مستقبل وطن بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم والتي تشرف عليها مديرية التربية والتعليم بالأقصر للعام الثاني على التوالي، برعاية وحضور النائب الدكتور محمد العماري أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والنائبة اماني الشعولي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن والدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمحافظه.

وشهد الحفل الذي استضافته مكتبة مصر العامه بالأقصر تكريم الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة بالمركز الأول والثاني على مستوى محافظة الأقصر في مراحل التعليم الثلاثة الإبتدائية والإعدادية والثانويه، وايضاً تكريم المدارس الفائزة التي حصدت المراكز الأولى على مستوى المحافظة وهي مدرسة أرمنت الابتدائية بنين إدارة أرمنت المركز الأول للمرحلة الابتدائية، ومدرسة اسنا الإعدادية بنات إدارة إسنا على المركز الأول للمرحلة الإعدادية، ومدرسة الشهيد سيد زكريا المشتركة إدارة البياضية والحاصلة على المركز الأول للمرحلة الثانوية، ثم تأتي مرحلة المنافسة للتصفيات على مستوى الجمهورية.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة الدكتور حمادة العمارى، هنأ فيها الطلاب والطالبات الفائزين وتوجه إليهم بخالص شكره وتقديره لهم ولمديرى المدارس والمشرفين ولكل مديرية التربية والتعليم بالأقصر وعلى رأسهم الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

ثم جاءت كلمة الدكتور علي الشرابي، والذي ذكر فيها تحيات وتهنئة محافظ الأقصر للطلبة والطالبات لتفوقهم وتميزهم بالمسابقة مضيفاً إشادته بجميع المبادرات والفعاليات التي ينظمها حزب مستقبل وطن والتي تخدم المواطن الأقصري ، كما أشاد بالمجهودات المضنية المبذولة التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مضيفا أن المسابقة أكدت وجود جيل متميز من الطلاب لافتا إلى أن جميع القيادات التنفيذية داعمين لهم في المبادرة وساهموا في نجاح المسابقة.

ثم تخلل الحفل فقرات غنائية قدمتها مدرسة الأقصر الثانوية الصناعية الفنية بنات بأدائها المتميز والرائع من كورال المدرسة والذى أبهر الحاضرين بأغنية دينية وكما قدمت مدرسة الأقصر الإعدادية بنات فقرة للعزف على الاورج لإحدى طالباتها، ثم جاءت فقرة التكريم للطلاب والطالبات الفائزين والسادة مديرى الإدارات والموجهين ومديري المدارس، وكذلك تقديم الدروع وعلى رأسهم درع شكر وتقدير للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لجهوده الفعالة في إنجاح مسابقة أوائل الطلبة بمحافظة الأقصر 2023.