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رئيس مدينة إسنا يتفقد مشروعات قرية الشغب.. صور

الخميس، 23 فبراير 2023 10:02 ص
رئيس مدينة إسنا يتفقد مشروعات قرية الشغب.. صور جانب من الجولة
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وفى هذا الصدد تابع اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل فى المشروعات الجاري تنفيذها بقرية الشغب ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومي لتطوير 1500  قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتفقد رئيس مركز ومدينة إسنا، خلال جولاته العمل فى موقع محطة الصرف الصحى بقرية الشغب، ووحدة طب الأسرة ووحدة الإطفاء ومجمع الخدمات الحكومية، كما تابع رئيس المركز انتظام العمل داخل الوحدة المحلية لقرية الشغب، وعقد إجتماعاً موسع مع موظفي الوحدة.

وأوضح اللواء هشام السعدي، أنه تشمل قائمة المشروعات الجارية على الأرض بالقرى، العمل فى إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين :- (الدور الأرضي يتكون من صالة ألعاب رياضية - تخاطب - مركز علاج طبيعي - حضانة - والدور الأول علوي يتكون من فصل محو أمية - ورشة تدريب - عيادة تنظيم أسرة - مركز مودة)، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع شركة بداية للتشييد والبناء بإشراف المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك تركيب كشافات لطريق قرية الوسطى التابع لمجلس قروي توماس وعافية، كما يجري استمرار تركيب الكابلات الأرضية حلقة ربط لمحولات الكهرباء بالوحدة المحلية بالنمسا، ويجرى استمرار العمل في مبنى محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية العضايمة على قدم وساق لدعم القرية المحرومة من الصرف الصحى على مدار السنوات الماضية، كما يتم العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان.

جولات على مشروعات حياة كريمة بقرية الشغب
جولات على مشروعات حياة كريمة بقرية الشغب

 

جولة رئيس مدينة إسنا على المشروعات بالقرى
جولة رئيس مدينة إسنا على المشروعات بالقرى

 

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد محطة صرف صحى ووحدة طب أسرة
رئيس مدينة إسنا يتفقد محطة صرف صحى ووحدة طب أسرة

 


 

 



 

 


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