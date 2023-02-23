رئيس جامعة بنها يتابع الاستعدادات لمسابقة الأفضل فى الأنشطة الطلابية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اجتماعاً مع اللجنة المشرفة على الاستعداد لمسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية عن العام الجامعي 2022، جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأعضاء اللجنة ومسئولي رعاية الطلاب بالجامعة، ومسئولي اتحاد الطلاب.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الجامعة، بسرعة الانتهاء من الملفات المطلوبة طبقا للمعايير الموضوعة من لجنة المسابقة، والتي تم اعتمادها من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى توفير كافة الإمكانات لإظهار الجامعة بصورة مشرفة في المسابقة.

جدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على المسابقة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضعت عدة معايير المسابقة تضمنت تنظيم عدة زيارات ميدانية للجامعات لتفقد مدى إتاحة وجاهزية البنية التحتية من مقار إدارية لتنفيذ الأنشطة، والتعرف على مؤهلات الكوادر الفنية وقدراتها على القيام بالمهام المنوطة بهم، والموارد المالية المتاحة للإنفاق على الأنشطة وكيفية تنمية هذه الموارد، وكذلك الخطة المُستقبلية للأنشطة والمُعتمدة من مجلس اتحاد الجامعة ونائب رئيس الجامعة، وبروتوكولات التعاون ومُذكرات التفاهم مع الجهات المختلفة، ومدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتلك الاتفاقيات، كما تضم المعايير وجود مستشاري اللجان المختلفة بالكليات والجامعة، وتوافر مراكز تدريب للأنشطة المختلفة مثل الجوالة، والفنون، ونماذج المحاكاة وغيرها.

كما تضمنت الشروط، محاضر اللجنة العليا المُشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية موضحةً نسبة المُشاركة "ترشيح وتصويت/ العدد الكلي، نسبة الكليات المشاركة/ كليات الجامعة، نسبة المعينين / العدد الإجمالي لأعضاء الاتحاد)، ومحاضر مجلس اتحاد الجامعة حتى موعد الزيارة، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة على مستوى الكليات والجامعة على مستوى القطاع الجغرافي أو على مستوى الجمهورية (مشاركة أو استضافة وتنفيذ)، والاشتراك في أنشطة الوزارات والجهات الأخرى، والتحول الرقمي ورقمنة الأنشطة ووجود قاعدة بيانات للقائمين بالنشاط والمُستفيدين منه، وكذلك تراعي المعايير الاتساق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق أهدافها، والمشاركة الدولية لتمثيل مصر وأهم النتائج المُحققة، وأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمُبتكرين، والأنشطة المُستحدثة والمميزة للجامعة.

وكذلك التفاعل والمشاركة في أنشطة القطاعات الأخرى ومنها خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة (معسكرات العمل، القوافل الطبية، العمل التطوعي، مشروعات محو الأمية، تنمية الأسرة، أنشطة تنمية الوعي وتعميق الانتماء، وندوات ولقاءات وزيارات ميدانية وأبحاث ومسابقات وبرامج معايشة والاشتراك في الاحتفالات القومية)، والتعاون مع جمعيات العمل الأهلي والتطوعي، وتنفيذ استبيان رأي للطلاب لقياس مدى رضاهم عن الأنشطة (برامج، فترات زمنية، تحديد أولويات الطلاب، التأكيد على تنفيذ معايير جودة الأنشطة الطلابية من حيث التنوع، المساحة الزمنية، كثافة المشاركة وتوضيحها عند وصف مشروعات النشاط بالإضافة إلى تقديم مواد توثيقية (كتاب أو كتيب أو مجلة) لكل الأنشطة التي تم تنفيذها وقياس مدى مطابقتها للخطة الموضوعة مسبقًا.