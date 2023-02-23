وقال لوكاشينكو -في مقابلة مع وسائل إعلام صينية، نقلتها وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية اليوم /الخميس/- إنه في حالة حدوث عدوان على بيلاروسيا من داخل الأراضي الأوكرانية "فإن الحرب ستتخذ طبيعة مختلفة تماما"، على حد وصفه.



وأضاف لوكاشينكو أن بيلاورسيا ليس لديها أي نية لمهاجمة أوكرانيا، موضحا أنه في حالة حدوث عدوان، ستضطر بلاده للرد.



جدير بالذكر أن غدا /الجمعة/ الموافق الـ24 من شهر فبراير يصادف الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.