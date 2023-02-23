دفع حياته ثمنا لحمايتها.. حبس المتهم بقتل ابن زوجته بالوراق 4 أيام

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بتقل ابن زوجته بسبب دفاعه عن والدته من بطشه 4 ايام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة، وكلفت الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان.

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال والدة شاب فقد حياته على يد زوج والدته فى الوراق، لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن خلافات بين المتهم وزوجته، دفعته للاعتداء عليها، ونتيجة لتصدى المجنى عليه لزوج والدته، اعتدى عليه بعصا خشبية ما أسفر عن مقتله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لقسم شرطة الوراق، بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه فى الوراق.

انتقل المقدم هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق إلى مكان الحادث، وعثر على جثة شاب تعرض لاعتداء مما أسفر عن مقتله.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى أن مرتكب الجريمة هو زوج والدة المجنى عليه، بسبب اعتداء المتهم على زوجته بالضرب وتصدى القتيل له.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة، وجار تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.