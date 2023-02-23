اليوم السابع
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حبس عاطل متهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف فى القطامية 4 أيام

الخميس، 23 فبراير 2023 11:53 ص
حبس عاطل متهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف فى القطامية 4 أيام متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الهواتف من المواطنين فى منطقة القطامية بأسلوب الخطف. 

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة القطامية، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة. 

 

كانت الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية ) لقيامه بإرتكاب (عدد 3 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "الخطف")، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سئ النية" وأمكن ضبطه.

 


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