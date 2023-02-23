جهود مكثفة لتفعيل مجموعات الدعم المدرسى للطلاب بمحافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة تكثيف الجهود لتنفيذ وإنجاح العمل بمجموعات الدعم المدرسى للطلاب بكافة المراحل التعليمية بجميع مناطق المحافظة.

وأضاف أنه تم تجهيز القاعات للطلاب والاعلان عن مواعيد واسماء المعلمين فى لوحات إعلانية بمكان واضح على أن يتم مراعاة اعداد الطلاب مع مساحات القاعات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين .

وأصدر "الديب" تنبيهات لمديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة كل مايخص مجموعات الدعم من اختيار القاعات المناسبة حسب الحجم والموقع والانتشار الجغرافى لكل إدارة بجانب الاشراف والتنظيم واختيار المعلمين وفقا لرغبات الطلاب، مشددًا على أن تفعيل مجموعات الدعم المدرسى يهدف فى الأساس إلى تحسين المستوى العلمى والدراسى للطلاب، والعمل على تنفيذ قرار وزير التعليم فى هذا الشأن

ولفت إلى ضرورة الالتزام بضوابط العمل بمجموعات الدعم المدرسى وما جاء فى القرار الوزارى بألا يقل زمن الحصة عن ساعة ونصف، ويتم تخفيض 50 % للطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام والمصابين بعجز لكل الصفوف الدراسية بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك وتخصيص 80 % من عائد مجموعات الدعم لصالح المعلم بعد خصم الضريبة، بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات الوزارة الخاصة بمقابل الاشتراك للطلاب والتلاميذ بها .

وكذلك دور مديرى عموم الإدارات فى اختيار عدد المدارس بنطاق إدارتهم وتشكيل لجان لمتابعة كل ما يخص مجموعات الدعم واختيار القاعات المناسبة وتجهيزها ومراعاة حجمها وموقعها الجغرافى، وإعداد الطلاب المناسب مع مساحتها، وذلك بالنسبة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

يذكر أن وكيل وزارة التعليم بالبحيرة عقد اجتماعا موسعا مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة، لمناقشة آليات العمل بمجموعات الدعم المدرسى لشهادتى الإعدادية والثانوية العامة وضوابط عقدها وطرق تفعيلها بنطاق المحافظة.