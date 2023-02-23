جامعة الأقصر تعقد اختبار تحديد المستوى الخاص بكورس اللغة الإنجليزية

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، اختبار تحديد المستوى الخاص بالدورة التدريبية المعتمدة في تنمية مهارات اللغة الإنجليزية، المقدمة من الجامعة الأمريكية؛ لطلاب جامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وخضع للاختبار، 532 طالبًا وطالبةً، من مختلف كليات الجامعة، فيما أقيم الاختبار في قاعات كلية السياحة والفنادق، بمدينة طيبة الجديدة.

ومن جانبه أشاد الدكتور صلاح ابوالحسن، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، بالحضور الكثيف لطلاب الجامعة، مقدمًا الشكر للدكتورة صابرين عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، لاستضافة الكلية للطلاب، وفريقي عمل المركز، والجامعة الأمريكية، وتقديم كافة أوجه الدعم ليخرج؛ تنظيم الإختبار بالشكل الذي يليق بجامعة الأقصر، وطلابها.

فيما تابع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ختام بعض الدورات التدريبة، التي ينظمها المركز الجامعي للتطوير الوظيفي، نظراً للدور الهام والإيجابي؛ الذي يقوم به المركز في تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالي، وسوق العمل، وتضمنت الدورات التدريبية، التي نظمها المركز الجامعي للتطوير الوظيفي بجامعة الأقصر، دورة مهارات التوظيف"est"، ودورة التسويق " marketing"، ضمن سلسلة الدورات التي ينفذها المركز؛ لإعداد الطلاب لسوق العمل.

واستمع رئيس جامعة الأقصر، لآراء الطلاب المشاركين في الدورات التدريبية، مؤكداً على دعم ومساندة الجامعة لمركز التطوير الوظيفي؛ ليواصل مهمته، ويطور من أدائه؛ لتوفير فرص عمل، وتدريب مناسب للطلاب، وإعدادهم لسوق العمل وفقاً لمتطلباته.

وقال رئيس جامعة الأقصر إن المركز يقوم بدور حيوي وهام، من خلال التخطيط الوظيفي للطلاب، وتنمية مهاراتهم في تخطيط مسارهم المهني؛ وإعدادهم مهارياً لسوق العمل، والتنسيق مع مجتمع الشركات والأعمال؛ لتوفير فرص تدريبية ومهنية لهم، واعتمد رئيس جامعة الأقصر، خطة عمل المركز خلال الفصل الدراسي الثاني، والتي تشمل عدد من التدريبات وورش عمل لطلاب الجامعة، إلى جانب عقد عدد من البرامج التدريبية بعدد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية، من خلال تفعيل عدد من بروتوكولات التعاون الجاري الانتهاء من توقيعها.



إختبار تحديد المستوي الخاص بكورس اللغة الإنجليزية بمركز التطوير المهني



إختبار تحديد المستوي الخاص بكورس اللغة الإنجليزية



جامعة الأقصر تعقد إختبار تحديد المستوي الخاص بكورس اللغة الإنجليزية



