وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان الأربعاء، أن الجرائم مستمرة في فلسطين ويسقط الشهداء الأبرار من أجل تحرير أرضهم، بينما يتواصل الصمت على هذه الممارسات الاستفزازية في حق شعب فلسطين البطل.

ودعت تونس إلى التحرك لوقف هذه المذابح التي بقيت دون أي ملاحقة أو جزاء، مؤكدة أن الشعب التونسي سيظل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق حتى يسترد حقه المشروع.