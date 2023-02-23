"تكافؤ الفرص" تعلن عن توفير فرص عمل للسيدات بمشروعات تجفيف الطماطم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن جهاز شباب الخريجين ووحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، توافر فرص عمل موسمية بمشروع تجفيف الطماطم بمنشر القرنة للسيدات، وذلك بالتنسيق مع ادارة المشروع، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بحشد كافة الجهود من أجل مواجهة تحديات البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

ومن جانبها، أوضحت نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، أن الوحدة شاركت في الوصول إلى ما يزيد عن 70 سيدة عاملة، ويتم التعامل معهن بالإنتاج مما يساهم في تمكينهن اقتصاديا وخفض معدلات البطالة، حيث أن تجفيف الطماطم مشروع قومى على أرض الأقصر، بدأ منذ سنوات بكميات ومساحات قليلة وحقق نجاح مبهر، وأصبح حالياً يزرع بمئات الأفدنة ويظهر في صوب وحدب في جنوب وغرب محافظة الأقصر.

ويعتبر مشروع "الطماطم المجففة" الذي أصبح ملاذ المزارعين فى تحقيق المكسب من الرزق والخطط الحديثة، بالتعاقد مع محطات الفرز والمناشر لبيع محصولهم بدلاً من 700 جنيه للطن ليصل لـ2500 دولار للطن الواحد، حيث يعد محصول الطماطم من المحاصيل المهمة التي تنتشر زراعتها فى مدينة إسنا والقرنة جنوب وغرب الأقصر بصورة كبيرة، حيث تحقق ربحاً كبيراً وتغطى تكاليف وخدمات الزراعة، وتدخل الطماطم فى مختلف الأكلات فى المنازل، وينتج الفدان من 30 لـ40 طن طماطم حسب جودة الأرض ورى المحصول والاهتمام به طوال فترة الموسم، حيث أن الطماطم المجففة تستهدف سوقين فى الأساس هما الإيطالية والبرازيلية بجانب الأسواق العربية والأوروبية والإفريقية أيضاً.

فيما كشف المهندس عادل زيدان مسئول عن عدد من مناشر تجفيف الطماطم بالأقصر، أن فكرة تجفيف الطماطم أصبحت مشروع قومى حقيقي للدولة والمزارعين فى الأقصر ومن حول مصر، حيث أن المزارع يعلم أن تكلفة زراعة طن الطماطم تبلغ من 700 لـ800 جنيه، وينتج الفدان حوالي 35 طن طماطم بتكلفة إنتاج الفدان من 25 لـ30 ألف جنيه لدى بيعها للشوادر والتجار والأهالى، ومع دخول التجفيف والتعاقد مع المناشر ومحطات الفرز والمحاصيل الزراعية، فوصل سعر الطن لـ10 و11 ألف جنيه بإجمالى حوالى 350 ألف لـ400 ألف للفدان الواحد، وهو ما يساعد المزارع فى تحقيق ربح جيد من زراعته مقابل الرعاية للأرض طوال فترة الزراعة للطماطم، مؤكداً على أنه يجرى التوسع بشكل كبير فى زراعة الطماطم حول الأقصر خلال السنوات المقبلة.



تكافؤ الفرص تعلن عن توفير فرص عمل للسيدات بتجفيف الطماطم



توفير فرص عمل للسيدات بمشروعات تجفيف الطماطم



مناشر تجفيف الطماطم بالأقصر



