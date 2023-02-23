"تعليم الإسكندرية" تنظم ندوة "التعليم قضية أمن قومى".. وتشيد بمجموعات الدعم

حضر الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ندوة بعنوان (التعليم قضية أمن قومى) بمركز الحرية للإبداع خلال لقاء جماهيرى أداره إبراهيم عبد الله رئيس مجلس أمناء إدارة وسط والمستشار الإعلامى لمركز الإبداع.

وتحدث ( أبوزيد ) عن مد جسور الثقة بين المعلمين وأولياء الأمور والإدارة المدرسية فى إطار علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والتكاملية لتنشئة جيل قادر على حمل لواء الوطن، مشيدًا بدور مجالس الأمناء بالمحافظة، وأوضح للحضور القرار الوزارى رقم 28 لعام 2023 المنظم لمجموعات الدعم لتحسين ورفع مستوى الطلاب الدراسى وتعليمات الوزارة بشأن مراعاة البعد الجغرافى والاقتصادى لكل منطقة وتخفض نسبة 50% لأبناء المعلمين وأبناء الشهداء والأيتام والمصابين بعجز كلى بعد استيفاء كافة المستندات، كما تحدث عن سد العجز بتعليم الإسكندرية بتنفيذ تعليمات الوزارة بالاستعداد لتوزيع المعلمين والمعلمات الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم ، وكذلك التعاقد للعمل بالحصة للتربويين مِمّن تنطبق عليهم الشروط، وفى إطار الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة تحدث عن أنواع الدمج وأشار إلى أن المدارس الابتدائية تضم غرفة مصادر، وأن الوزارة تركز على مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس الجديدة بتوفير ممر خاص وفصل بالدور الأرضى ودورات مياة خاصة بهم.

وأشاد مدير المديرية بالتعاون المثمر مع نقابة الصحفيين وكافة مؤسسات الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة لدعمها تعليم الإسكندرية ودرء الشائعات والتصدى لكافة المشكلات التى من شأنها عرقلة العملية التعليمية.

كما ركز مدير المديرية على الدور البارز للمسئولية المجتمعية من قِبَل الشركات والمصانع ورجال الأعمال والهيئات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى فى دعم وتطوير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

وذلك بحضور الدكتورة إيناس دياب مدير المركز والدكتورة ماجدة الشاذلى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية والمهندس حسن وصفى نقيب الفنانين التشكيليين ومحمد السنى رئيس مجلس الأمناء بالإسكندرية ومديرى عموم المديرية والإدارات التعليمية ونخبة من مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالإسكندرية وبعض المهتمين بالعملية التعليمية وأبطال أكتوبر وبعض أولياء الأمور ولفيف من كبار ومثقفى ومسئولى المجتمع السكندرى.