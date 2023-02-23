تعرف على مشروعات المنطقة اللوجستية العالمية بـ"كركر" فى أسوان‎

تسعى الحكومة المصرية على إحداث نقلة تنموية وخدمية واستثمارية غير مسبوقة، ستشهدها منطقة كركر بمحافظة أسوان ، وذلك فى إطار خطة الدولة لاستغلال المقومات الاقتصادية لعاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الأفريقى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات مشروعات المنطقة اللوجستية العالمية بمنطقة "كركر"، تعرف عليها:

· تقع المنطقة اللوجستية العالمية على مساحة نحو 600 فدان.

· تعد المنطقة ضمن تخصيص مشروع تنمية وادى كركر عمرانياً وزراعياً.

· ويتواكب ذلك مع إستراتيجية وزارة النقل لإقامة 3 مراكز لوجستية بقسطل وأرقين ووادى كركر.

· إقامة مركز عالمي لخدمات النقل واللوجستيات والبضائع والتجارة بوادي كركر.

· إنشاء منطقة تجارية مصرية أفريقية متاخمة لمطار أسوان لخدمة الترانزيت.

· إنشاء مركز لوجستى متاخم للمناطق الصناعية المخططة على القطار السريع.

· تطوير المناطق التنموية الحالية والمخططة وربطها مع كوبرى بديل الخزان لتسهيل إقامة مصانع للحديد والسيراميك والألمونيوم فى شرق وغرب أسوان.

· وتصبح المنطقة بذلك قاعدة انطلاق اقتصادية وتجارية وسياحية نحو دول الكوميسا وحوض النيل.

· وتستهدف توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة للآلاف من الشباب الأسوانى.

· وتتضمن الرؤية المتكاملة لتنمية منطقة وادى كركر، 3 مراحل رئيسية تشمل المرحلة الأولى "منطقة تجارة حرة " ، والمرحلة الثانية " منطقة تنمية الزراعية " ، والمرحلة الثالثة " منطقة نقل جوى وإتصالات ".

· وتعتمد على تقديم الخدمات اللوجستية وتنشيط التجارة مع أفريقيا.

· ومخطط أيضاً الاستفادة من الموارد والموقع المتميز للمنطقة تنمية وتوسعة مطار أسوان الدولى ليصبح منطقة متكاملة لتدعيم الاتصالية الدولية.

· زيادة القاعدة الزراعية بمساحة 8 آلاف فدان لتنمية مناطق جديدة على بحيرة ناصر والمنطقة المحيطة من خلال توطين أنشطة زراعية لها دور اقتصادى وتنموى.