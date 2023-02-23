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تعرف على تعريفة الركوب من محافظات القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية

الخميس، 23 فبراير 2023 01:49 م
تعرف على تعريفة الركوب من محافظات القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة
كتب سيد الخلفاوى

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أيام قليلة وتستقبل العاصمة الإدارية موظفي الوزارات والجهات الحكومية بحى الوزارات، ليتم نقل العمل بشكل رسمى من العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتزامن مع ذلك وضعت وزارة النقل شبكة مواصلات تعتمد على النقل الجماعى من محافظات ومدن القاهرة الكبرى، بواسطة الاتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعى مع تحديد التعريفة الركوب من كل منطقة وتحديد خطوط السير.
 
وينشر اليوم السابع أسعار تذاكر الركوب للعاصمة الإدارية الجديدة والتي تبدأ من 20 جنيه حتى 30 جنيه، ونعرضها في النقاط التالية.
 

أسعار تذاكر الركوب من "6 أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر وميدان الحصرى والفردوس" 30 جنيها

أسعار تذاكر الركوب من " ميدان الجيزة وجامعة القاهرة والعمرانية والدقى والزمالك وميدان سفنكس " 21 جنيها.

أسعار تذاكر الركوب من "البساتين والخليفة  والمقطم وموقف المقطم" 28 جنيها.

أسعار تذاكر الركوب من "الوايلى وباب الشعرية " 27 جنيها.

أسعار تذاكر الركوب من " السيدة زينب والسيدة عائشة وميدان رابعة ومصطفى النحاس والحى العاشر وزهراء مدينة نصر وعابدين وميدان التحرير ورمسيس والعباسية وركسى وقصر النيل" 20 جنيها.

أسعار تذاكر الركوب من "الوراق والكيت كات وبولاق الدكرور والعجوزة " 24 جنيها.

أسعار تذاكر الركوب من " مدينة نصر والزاوية الحمراء وحدائق القبة - والساحل وشبرا مصر – الأزبكية " 20 جنيها.

أسعار تذاكر الركوب من " التبين والمعادى ومصر القديمة" 28 جنيها.

أسعار تذاكر الركوب من "المرج وعين شمس والمطرية" 27 جنيها.

أسعار تذاكر الركوب من "القاهرة الجديدة ومصر الجديدة والنزهة وبدر والعاشر من رمضان والسلام والشروق " بـ 25 جنيها.

أسعار تذاكر الركوب من "طوخ وبنها والقناطر الخيرية وقليوب" 30 جنيها.

 


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