تعرف على تعريفة الركوب من محافظات القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية

كتب سيد الخلفاوى

أيام قليلة وتستقبل العاصمة الإدارية موظفي الوزارات والجهات الحكومية بحى الوزارات، ليتم نقل العمل بشكل رسمى من العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتزامن مع ذلك وضعت وزارة النقل شبكة مواصلات تعتمد على النقل الجماعى من محافظات ومدن القاهرة الكبرى، بواسطة الاتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعى مع تحديد التعريفة الركوب من كل منطقة وتحديد خطوط السير.

وينشر اليوم السابع أسعار تذاكر الركوب للعاصمة الإدارية الجديدة والتي تبدأ من 20 جنيه حتى 30 جنيه، ونعرضها في النقاط التالية.