"تضامن الغربية": قافلتان طبيتان لدعم المرضى غير القادرين بقرى المحافظة

الغربية محمد طارق

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، قافلتين طبيتين بمستشفى طنطا الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 237 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقرية كوم عبود مركز بسيون، وكفر سبطاس وعذبه المنسي وكفر عصام مركز طنطا، والشعبيه وعذبه دومه مركز المحله، وبلشاي مركز كفر الزيات فى محافظه الغربية.

وأعلن أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، ان تنظيم القافلتين جاء في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ.

وأكد أن القافتين قاموا على مدار يومين، حيث تضمنوا الكشف الطبي على المواطنين من غير القادرين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك" بتكلفة اجمالية بلغت 20 ألفًا و925 جنيهًا.

وثمن عبدالمتجلى دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدأ أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.