بوتين: دخول 3 غواصات نووية الخدمة في القوات البحرية قريبا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن دخول 3 غواصات نووية الخدمة في القوات البحرية قريبا ،وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف فلاديمير بوتين، أن موسكو ستمنح اهتماما متزايدا لتعزيز قوتها النووية، موضحا أن صواريخ سارمات العابرة للقارات ستدخل الخدمة هذا العام.

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن الخط الساخن بين الكرملين والبيت الأبيض، الذي تم إنشاؤه بعد أزمة الكاريبي لا يزال قائما، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن لم يستخدماه حتى الآن.

ورد بيسكوف بالإيجاب على سؤال لوكالة أنباء (تاس) الروسية، حول ما إذا كانت قناة الاتصالات هذه تستمر في العمل، قائلا: "لا شك أن الزعيمين قد يستخدمان هذا الخط، إذا كانا يريدان ذلك".. مضيفا: "حتى الآن لم تظهر أي حالة تستدعي استخدام الخط الساخن".

يشار إلى أن (واشنطن) و(موسكو) أطلقتا خطا ساخنا بعد أزمة الصواريخ الكوبية؛ لإجراء محادثات طارئة بين قادة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وبدأ عمل الخط الساخن في 30 أغسطس 1963.

وخلال الحرب الباردة، استخدمت روسيا والولايات المتحدة الخط بشكل صحيح في حالات الطوارئ، ولكن في السنوات الأخيرة، تواصل رئيسا روسيا والولايات المتحدة مباشرة عبر الهاتف عند الضرورة.