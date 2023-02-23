بايدن يشيد باتفاق السلام بين الأحزاب السياسية فى نيجيريا

أ.ش.أ

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، باتفاق السلام الذي أُبرم في نيجيريا، والذي تم توقيعه من جانب الأحزاب السياسية والمرشحين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية النيجيرية.

وقال بايدن في بيان أورده البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، "أشيد باتفاق السلام الذي أُبرم أمس في نيجيريا، وبتوقيع هذا التعهد يلتزم المرشحون والأحزاب بقبول نتائج الانتخابات كما تعلنها مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة، وكذلك دعم الانتقال السلمي للسلطة".

وأضاف البيان "إن الانتخابات جزء أساسي من ديمقراطية فاعلة، ويستحق جميع النيجيريين هذه الفرصة لاختيار مستقبلهم بحرية ونزاهة".

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة لا تدعم أي مرشح أو حزب معين، لكنها تؤيد بقوة عملية انتخابية سلمية وشفافة تعكس إرادة شعب نيجيريا.

ودعا الرئيس الأمريكي جميع النيجيريين - بغض النظر عن دينهم أو منطقتهم أو عرقهم - إلى ممارسة هذه الحرية الأساسية في يوم الانتخابات وجعل أصواتهم مسموعة، بما في ذلك الناخبين الشباب الذين ربما يتجه العديد منهم إلى صناديق الاقتراع لأول مرة.

وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب النيجيري وهو يرسم طريقه نحو مستقبل أكثر ديمقراطية وازدهارا وأمانا، وشجع الناخبين في نيجيريا على التحلي بالسلام والصبر أثناء تدوين أوراق اقتراعهم، كما حث الأحزاب السياسية والمرشحين على الوفاء بتعهداتهم.